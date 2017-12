сегодня



Гитарист RUSH на новом альбоме FU MANCHU FU MANCHU выпустят девятого февраля на собственном лейбле At The Dojo Records двенадцатую по счету пластинку, получившую название "Clone Of The Universe", в записи которой в качестве гостя принимал участие легендарный музыкант RUSH, Alex Lifeson:



01. Intelligent Worship (3:08)

02. (I've Been) Hexed (2:48)

03. Don't Panic (2:05)

04. Slower Than Light (3:26)

05. Nowhere Left To Hide (4:19)

06. Clone Of The Universe (2:58)

07. Il Mostro Atomico (18:08)













+0 -0



( 1 )





просмотров: 81