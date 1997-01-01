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*Fu Manchu*



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28 мар 2014 : 		 Новый альбом FU MANCHU выйдет в апреле

7 мар 2014 : 		 FU MANCHU завершили запись

15 фев 2014 : 		 FU MANCHU начнут запись на выходных

1 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от FU MANCHU

15 июн 2012 : 		 FU MANCHU работают над материалом для нового альбома

25 дек 2010 : 		 FU MANCHU отпразднуют 15-летие "In Search Of…"

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Гитарист RUSH на новом альбоме FU MANCHU

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FU MANCHU выпустят девятого февраля на собственном лейбле At The Dojo Records двенадцатую по счету пластинку, получившую название "Clone Of The Universe", в записи которой в качестве гостя принимал участие легендарный музыкант RUSH, Alex Lifeson:

01. Intelligent Worship (3:08)
02. (I've Been) Hexed (2:48)
03. Don't Panic (2:05)
04. Slower Than Light (3:26)
05. Nowhere Left To Hide (4:19)
06. Clone Of The Universe (2:58)
07. Il Mostro Atomico (18:08)

RUSH





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Whiterey
7 дек 2017, 16:51		а че кнопка "на главную" (дракончик) заработает когда-нибудь?


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