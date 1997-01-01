Гитарист RUSH на новом альбоме FU MANCHU

FU MANCHU выпустят девятого февраля на собственном лейбле At The Dojo Records двенадцатую по счету пластинку, получившую название "Clone Of The Universe", в записи которой в качестве гостя принимал участие легендарный музыкант RUSH, Alex Lifeson:
01. Intelligent Worship (3:08)
02. (I've Been) Hexed (2:48)
03. Don't Panic (2:05)
04. Slower Than Light (3:26)
05. Nowhere Left To Hide (4:19)
06. Clone Of The Universe (2:58)
07. Il Mostro Atomico (18:08)
Whiterey
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