ROBERT PLANT не собирается писать автобиографию

Robert Plant заявил, что не планирует писать автобиографию, отметив при этом, что его воспоминания останутся «запертыми на замок между двумя постоянно растущими слуховыми отверстиями».
Фронтмен LED ZEPPELIN в новом интервью для Classic Rock сказал: «Откуда, чёрт дери, исходит идея обо всём этом мемуарном дерьме? Я просто думаю, что вся наша идея... Когда-то мы были асоциальными элементами, выпихнутыми за рамки общества, нас нередко на улице обыскивали полицейские. Помню, как-то мы прогуливались по Дирборну (часть Детройтского района) с Джоном Бонэмом в 1969 году, в воскресенье днём, когда Детройт был в огне, смотрели на городской пейзаж и видели дым и всё такое, а какие-то люди проезжали в большом Линкольне Континенталь, они медленно опустили окно и плюнули в нас — потому что мы были хиппи. Мы представляли собой вызов порядку. Хотим ли мы скорефаниться и примазаться к идее пойти к издателю и рассказать свою историю? Я имею в виду, для кого это всё? Эти истории заперты на замок между моими двумя постоянно растущими отверстиями в ушах. Так что нахрен это всё. Много чего было, и там оно и останется».
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