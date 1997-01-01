Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [50]
*Новый трек MORBID ANGEL [43]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [29]
*Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой» [24]
*Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST [22]
*
[= ||| все новости группы



*Obscene*



5 дек 2017 : 		 OBSCENE выпустят дебютный EP в цифровом виде

29 авг 2012 : 		 Новый барабанщик OBSCENE

| - |
|||| сегодня

OBSCENE выпустят дебютный EP в цифровом виде

*
zoom
*
* *
Horror Pain Gore Death Productions выпустит дебютный EP группы OBSCENE "Sermon To The Snake" в начале 2018 года. Изначально его выпустила сама группа в октябре 2017 года в виде аудиокассеты. Четырёхтрековый EP привлёк внимание владельца лейбла, Mike Juliano, и он подписал контракт с группой на выпуск этого мини-альбома в январе 2018 года в цифровом виде.

OBSCENE To Release Debut EP Digitally Via Horror Pain Gore Death



Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 97

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Eluveitie Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом