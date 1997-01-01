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OBSCENE выпустят дебютный EP в цифровом виде
Horror Pain Gore Death Productions выпустит дебютный EP группы OBSCENE "Sermon To The Snake" в начале 2018 года. Изначально его выпустила сама группа в октябре 2017 года в виде аудиокассеты. Четырёхтрековый EP привлёк внимание владельца лейбла, Mike Juliano, и он подписал контракт с группой на выпуск этого мини-альбома в январе 2018 года в цифровом виде. |
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