Профессиональное видео с выступления OOMPH! на Wacken Немецкая группа OOMPH! была участником Wacken Open Air 2015, профессиональное видео выступления группы на этом фестивале опубликовано ниже.



Сет-лист:



"Alles aus Liebe"

"Träumst du?"

"Mein Schatz"

"Das weiße Licht"

"Wunschkind"

"Unter diesem Mond"

"Jetzt oder nie"

"Niemand"

"Mitten ins Herz"

"Jede Reise hat ein Ende"

"Gott ist Popstar"

"Gekreuzigt"

"Augen auf!"

"Always Look On The Bright Side Of Life"









