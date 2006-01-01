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*Oomph!*



5 дек 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления OOMPH! на Wacken

31 июл 2015 : 		 Новое видео OOMPH!

22 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OOMPH!

20 апр 2012 : 		 Семплы и новое видео OOMPH!

31 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома OOMPH!

8 фев 2010 : 		 Новое видео OOMPH!

1 фев 2010 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION на новом сборнике OOMPH!

31 янв 2010 : 		 Новый альбом OOMPH!

18 авг 2008 : 		 OOMPH!: новый альбом "Monster" на MySpace

12 июн 2006 : 		 Новый сингл OOMPH!: совместная работа с APOCALYPTICA

20 мар 2006 : 		 OOMPH! выпускают новый альбом

4 мар 2006 : 		 OOMPH! возвращаются спустя 2 года

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Профессиональное видео с выступления OOMPH! на Wacken

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Немецкая группа OOMPH! была участником Wacken Open Air 2015, профессиональное видео выступления группы на этом фестивале опубликовано ниже.

Сет-лист:

"Alles aus Liebe"
"Träumst du?"
"Mein Schatz"
"Das weiße Licht"
"Wunschkind"
"Unter diesem Mond"
"Jetzt oder nie"
"Niemand"
"Mitten ins Herz"
"Jede Reise hat ein Ende"
"Gott ist Popstar"
"Gekreuzigt"
"Augen auf!"
"Always Look On The Bright Side Of Life"

OOMPH! Live At Wacken Open Air 2015; Pro-Shot Video Of Full Show Streaming



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