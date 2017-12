все новости группы







5 дек 2017 : Новый альбом XENOSIS выйдет в январе



Новый альбом XENOSIS выйдет в январе Американская прог-дэт-группа XENOSIS выпустит 19 января свой третий полноформатный альбом, получивший название "Devour And Birth". Первый сингл из альбома, "Army Of Darkness", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Night Hag"

"Army Of Darkness"

"Delirium (Death Of A God)"

"Concave"

"Oxidation"

"Ominous Opus"

"Devour And Birth"

