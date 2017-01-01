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*Xenosis*



5 дек 2017 : 		 Новый альбом XENOSIS выйдет в январе

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Новый альбом XENOSIS выйдет в январе

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Американская прог-дэт-группа XENOSIS выпустит 19 января свой третий полноформатный альбом, получивший название "Devour And Birth". Первый сингл из альбома, "Army Of Darkness", доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

"Night Hag"
"Army Of Darkness"
"Delirium (Death Of A God)"
"Concave"
"Oxidation"
"Ominous Opus"
"Devour And Birth"
"The Projector"

XENOSIS To Release Devour And Birth Album In January;




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