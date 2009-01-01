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DREAM THEATER собираются начать работу над новым альбомом в следующем году Jimmy Kay из The Metal Voice недавно взял интервью у клавишника DREAM THEATER Jordan'а Rudess'а. На вопрос о новом альбоме Rudess ответил так: «Мы были в турне почти два года и теперь собираемся взять перерыв и отправиться в студию, чтобы заняться новым альбомом, где-то в районе мая, посмотрим, как получится».









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