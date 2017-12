сегодня



Концертное видео SUNLESS SUNLESS выпустят дебютную работу Urraca в январе 2018 года на виниле — тираж составит 300 копий.



Трек-лист:



“Wishes Fallen On Deafened Ears”

“Gathering At The Skull’s Eye”

“Aberrant Clime”

“Born Of Clay”

“Obsidian Wing”

“Windswept Rock”

“The Ancient Ones”

“Magpie”

“Disintegration Of Man”













