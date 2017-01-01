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Музыканты REPULSION, Ex-CATHEDRAL в SEPTIC TANK
Группа SEPTIC TANK, в состав которой входят вокалист Lee Dorrian (CATHEDRAL), гитарист Gary Jennings (CATHEDRAL) и басист Scott Carlson (REPULSION), выпустит дебютную работу, получившую название "Rotting Civilisation", 13 апреля на Rise Above Records. Запись материала проходила в студии Jaime Gomez'a Arellano Orgone/ |
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