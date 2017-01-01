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*Septic Tank*



7 дек 2017 : 		 Музыканты REPULSION, Ex-CATHEDRAL в SEPTIC TANK

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Музыканты REPULSION, Ex-CATHEDRAL в SEPTIC TANK

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Группа SEPTIC TANK, в состав которой входят вокалист Lee Dorrian (CATHEDRAL), гитарист Gary Jennings (CATHEDRAL) и басист Scott Carlson (REPULSION), выпустит дебютную работу, получившую название "Rotting Civilisation", 13 апреля на Rise Above Records. Запись материала проходила в студии Jaime Gomez'a Arellano Orgone/

SEPTIC TANK Feat. REPULSION, Ex-CATHEDRAL Members: 'Rotting Civilisation' Album Due In April



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