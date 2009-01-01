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CARCASS : «У нас огромное количество материала для нового альбома» В ходе недавнего интервью "Met At Metal" гитарист CARCASS Bill Steer рассказал о планах относительного нового альбома:



«О да, такие планы есть — исключительно в отношении работы над материалом. Я к тому, что у нас нет какой-то даты, на которую мы забронировали студию, потому что мы ещё не настолько далеко зашли. Мы уже лет пять или около того колесим по свету и давно не были дома. Мы отыграли пять или шесть американских туров по последней пластинке, так что у нас не было особо времени на то, чтобы заниматься чем-то ещё. Все просто разбегались по своим углам и избегали друг друга до момента, когда нам предстояло вновь отправляться в путь. Однако были моменты, когда, например, Dan и я собирались и работали над песнями, потом подтянулся и Jeff. Так что можно сказать, что мы перешли на вторую стадию. И, думаю, ещё чуть-чуть, и мы запишем демо, чтобы просто понять направление альбома. У нас огромное количество материала; дело за тем, чтобы просто сфокусироваться на этой работе и всё».















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