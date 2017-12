сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома PAINTED DOLL Группа PAINTED DOLL, в состав которой входят Dave Hill и Chris Reifert (AUTOPSY, DEATH), опубликовала обложку и трек-лист нового альбома "Painted Doll", релиз которого намечен на 16 февраля на Tee Pee Records:



01. Together Alone

02. Carousel

03. Hidden Hand

04. Dressing Room

05. Painted Doll

06. Eclipse

07. She Talks To Mirrors

08. Stairwell

09. Find Your Mind

10. I Put A Spell On You (SCREAMIN' JAY HAWKINS cover)















+0 -0









просмотров: 50