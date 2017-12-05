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Вскрытие вокалиста LINKIN PARK показало, что в его организме присутствовал алкоголь Как сообщает TMZ, вскрытие тела Честера Беннингтона показало, что в его организме присутствовал алкоголь в момент смерти. В результатах токсикологии, полученных TMZ, также сказано, что анализы крови вокалиста LINKIN PARK показали «предполагаемый положительный результат» для MDMA, иначе известного как экстази, во время первого теста. Два последующих теста не выявили наркотики, и в окончательном заключении сказано, что Честер не находился под воздействием наркотиков, когда умер. Ответственные за расследование лица обнаружили бутылку с рецептом золпидема, который используется для лечения бессонницы, на комоде. Также был найден пинтовый стакан Corona, который был наполовину пуст, и пустая бутылка Stella Artois.











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