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Участники DISTURBED, ADRENALINE MOB, Ex-ROCKSTAR SUPERNOVA в STEREO SATELLITE Группа STEREO SATELLITE, в состав которой входят басист DISTURBED John Moyer, участники ADRENALINE MOB Mike Orlando (гитара) и Jordan Cannata (ударные),а также бывший вокалист ROCKSTAR SUPERNOVA Lukas Rossi, представили фрагмент дебютного сингла "Glass Houses", а свое первое шоу новая команда наметила на 23 января в рамках круиза ShipRocked.







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