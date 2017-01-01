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*Stereo Satellite*



7 дек 2017 : 		 Участники DISTURBED, ADRENALINE MOB, Ex-ROCKSTAR SUPERNOVA в STEREO SATELLITE

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Участники DISTURBED, ADRENALINE MOB, Ex-ROCKSTAR SUPERNOVA в STEREO SATELLITE

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Группа STEREO SATELLITE, в состав которой входят басист DISTURBED John Moyer, участники ADRENALINE MOB Mike Orlando (гитара) и Jordan Cannata (ударные),а также бывший вокалист ROCKSTAR SUPERNOVA Lukas Rossi, представили фрагмент дебютного сингла "Glass Houses", а свое первое шоу новая команда наметила на 23 января в рамках круиза ShipRocked.

DISTURBED, ADRENALINE MOB, Ex-ROCKSTAR SUPERNOVA Members Join Forces In STEREO SATELLITE



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