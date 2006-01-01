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*JAMES HETFIELD çàÿâèë, ÷òî íå áûë ñîãëàñåí íà 100% ñ îñòàëüíûìè ó÷àñòí... [52]
*Íîâûé òðåê MORBID ANGEL [45]
*Èíäîíåçèéñêîìó ïðåçèäåíòó, âîçìîæíî, ïðèä¸òñÿ îòäàòü áîêñ-ñåò METALLIC... [31]
*Ñóïðóãà RITCHIE BLACKMORE'a íàçâàëà Ronnie Romero «óäà÷íîé íàõîäêîé» [26]
*Îáëîæêà è îòðûâîê íîâîãî àëüáîìà JUDAS PRIEST [23]
*
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



*Angra*



6 äåê 2017 : 		 Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà ANGRA

5 äåê 2017 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò ANGRA

27 ìàð 2017 : 		 ANGRA íà 70000 Tons Of Metal

29 èþë 2016 : 		 ANGRA î òóðå

7 èþë 2016 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

8 àïð 2016 : 		 ANGRA âûïóñòèëè íîâîå âèäåî "Silent Call"

6 íîÿ 2015 : 		 ANGRA íà ProgPower USA

21 ñåí 2015 : 		 Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ ANGRA

16 ñåí 2015 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ANGRA

2 ñåí 2015 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

15 àâã 2015 : 		 Ìóçûêàíòû ANGRA ñîáèðàþòñÿ èñêàòü çàìåíó Kiko Loureiro

27 èþí 2015 : 		 ANGRA î âèçèòå â ßïîíèþ

18 èþí 2015 : 		 ANGRA î âèçèòå â ßïîíèþ

3 àïð 2015 : 		 Ìóçûêàíòû ANGRA î÷åíü ðàäû çà Kiko Loureiro

24 ìàð 2015 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

6 ìàð 2015 : 		 ANGRA âûïóñòèëà ïèâî

15 äåê 2014 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

17 íîÿ 2014 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò ANGRA

21 îêò 2014 : 		 ANGRA èç ñòóäèè

8 àâã 2014 : 		 ANGRA çàïèñûâàþò íîâûé àëüáîì ñ JENS'îì BOGREN'îì

2 èþë 2014 : 		 Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ ANGRA

28 ìàé 2014 : 		 Âèäåî îòêðûòîé ðåïåòèöèè ANGRA

16 íîÿ 2013 : 		 Ôðàãìåíò íîâîãî DVD ANGRA ñ ó÷àñòèåì TARJA TURUNEN

29 îêò 2013 : 		 Ôðàãìåíò íîâîãî DVD ANGRA

19 ñåí 2013 : 		 Îáëîæêà íîâîãî DVD ANGRA

24 èþë 2013 : 		 TARJA TURUNEN, RUSSELL ALLEN, ULI JON ROTH âûñòóïÿò ñ ANGRA

7 ìàé 2013 : 		 FABIO LIONE âûñòóïèò ñ ANGRA â Áðàçèëèè

29 àïð 2013 : 		 ANGRA æàæäåò ðåþíèîí?

14 àïð 2013 : 		 ANDRE MATOS ñ÷èòàåò, ÷òî ANGRA äîëæíû ïðåêðàòèòü ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå

13 àïð 2013 : 		 ANGRA è FABIO LIONE: âèäåî

4 ìàð 2013 : 		 ANGRA è FABIO LIONE: âèäåî

3 ôåâ 2013 : 		 ANGRA âûñòóïèëè ñ FABIO LIONE

14 äåê 2012 : 		 FABIO LIONE âûñòóïèò ñ ANGRA íà êðóèçå 70000 Tons Of Metal

23 îêò 2012 : 		 ANGRA ïðåäñòàâèò âîêàëèñòà íà 70000 TONS OF METAL

16 àâã 2012 : 		 Ñáîðíèê ëó÷øåãî îò ANGRA

24 ìàé 2012 : 		 Edu Falaschi ïîêèíóë ANGRA

4 îêò 2011 : 		 Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ ANGRA feat TARJA

30 ñåí 2011 : 		 Ôðîíòìåí ANGRA/ALMAH çàÿâèë, ÷òî ïåë «ñîâåðøåííî íå â ñâî¸ì äèàïàçîíå» â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 10-òè ëåò

25 îêò 2010 : 		 Íîâîå âèäåî ANGRA

23 àâã 2010 : 		 Íîâàÿ èãðà îò ANGRA

29 èþë 2010 : 		 Äåòàëè íîâîãî àëüáîìà ANGRA

10 èþë 2010 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ ANGRA

5 èþë 2010 : 		 Íàçâàíèå è äàòà âûõîäà íîâîãî àëüáîìà ANGRA

29 ìàð 2010 : 		 ANGRA: íîâîñòè èç ñòóäèè è ôðàãìåíò íîâîé ïåñíè

20 ôåâ 2010 : 		 ANGRA íà÷àëè çàïèñü íîâîãî àëüáîìà

26 ÿíâ 2010 : 		 ANGRA ðàáîòàþò íàä êîíöåïòóàëüíûì àëüáîìîì

25 íîÿ 2009 : 		 ANGRA ðàáîòàþò íàä íîâûì àëüáîìîì

16 íîÿ 2009 : 		 Eduardo Falaschi (ANGRA) êîììåíòèðóåò îòìåíó òóðíå

13 ìàé 2009 : 		 SEPULTURA è ANGRA ñîâìåñòíî èñïîëíèëè êàâåð LED ZEPPELIN

22 ìàð 2009 : 		 Ñîëüíûå ïëàíû ìóçûêàíòîâ ANGRA

19 ìàð 2009 : 		 Âîçâðàùåíèå ANGRA

18 ìàð 2009 : 		 Óäàðíèê ANGRA íå ïëàíèðóåò óõîäèòü èç ãðóïïû SHAMAN

13 ìàð 2009 : 		 ANGRA âîçîáíîâèëè ðàáîòó

23 îêò 2006 : 		 Âèäåî ANGRA "The Course Of Nature" â ñåòè

27 ñåí 2006 : 		 Íîâàÿ êîìïîçèöèÿ ANGRA â ñåòè

12 ñåí 2006 : 		 ANGRA ñíÿëè âèäåîêëèï "The Course Of Nature"

3 ñåí 2006 : 		 Ïîäðîáíîñòè î íîâîì àëüáîìå ANGRA

30 àâã 2006 : 		 Òðåê-ëèñò è îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà ANGRA

10 èþí 2006 : 		 ANGRA îòìåòÿò ñâîå 15-ëåòèå çàïèñüþ íîâîãî àëüáîìà

8 ìàé 2006 : 		 Âîêàëèñò ANGRA âûïóñêàåò ñîëüíûé àëüáîì

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Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà ANGRA

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Ãðóïïà ANGRA îáúÿâèëà î òîì, ÷òî íîâûé àëüáîì, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå "Ømni", áóäåò âûïóùåí íà ëåéáëå earMUSIC 16 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.

Òðåê-ëèñò:

01. Light Of Transcendence
02. Travelers Of Time
03. Black Widow's Web
04. Insania
05. The Bottom Of My Soul
06. War Horns
07. Caveman
08. Magic Mirror
09. Always More
10. Ømni - Silence Inside
11. Ømni - Infinite Nothing

ANGRA To Release 'Ã˜mni' Album In February; Listen To 'Travelers Of Time' Song






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ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Ñîîáùåíèé íåò



Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).





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