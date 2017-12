сегодня



VENOM выпустят бокс-сет В период с 1985 по 1987 годы VENOM выпустили серию EP под общим названием "Assault". Это студийный материал с ранее не выпускавшимися концертными треками. Все песни были ремастированы для этой коллекции. Бокс-сет выйдет 5 января на Dissonance.



Трек-лист:



“Warhead” (Canadian Assault)

“Women” (Canadian Assault)

“Seven Gates Of Hell” (Canadian Assault)

“Die Hard” (Canadian Assault)

“Welcome To Hell” (Canadian Assault)

“In Nomine Satanas” (Canadian Assault)

“Rip Ride” (American Assault)

“Bursting Out” (American Assault)

“Dead Of The Night” (American Assault)

“Seven Gates Of Hell” (American Assault)

“Countess Bathory” (American Assault)

“Welcome To Hell” (American Assault)

“Nightmare” (French Assault)

“Bloodlust” (French Assault)

“In Nomine Satanas” (French Assault)

“Countess Bathory” (French Assault)

“Powerdrive” (French Assault)

“Bursting Out” (French Assault)









