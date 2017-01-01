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Wacken Open Air Metal Festival выпускает документальный фильм про панк
Wacken Open Air Metal Festival восьмого декабря представит документальный фильм, посвящённый панк-року.
«У нас всегда в составе выступающих есть панки, — говорит Thomas Jensen, один из основателей фестиваля. — Делай что хочешь, протестуй против политики и социальных систем, отличайся от других — всё это непременные атрибуты панка и хэви-металла».
Henry Rollins, Charlie Harper и UK Subs, Betontod, Kärbholz, Pyogenesis, TV Smith и многие другие принимали участие в фестивале в 2017 году — в документальном фильме они проведут параллели между панком и металлом, расскажут о том, как впервые познакомились с направлением и той энергетикой, которая бьёт из этой музыки.
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