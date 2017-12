сегодня



В работе над новым альбомом DARK SARAH примут участие музыканты из NIGHTWISH, DIABULUS IN MUSICA, ENSIFERUM В работе над новым альбомом DARK SARAH, получившим название "The Golden Moth", принимают участие следующие гостевые музыканты:



White Beard — Marco Hietala (Nigthwish)

Iron Mask — Zuberoa Aznárez (Diabulus In Musica)

Fortune Teller — Netta Skog (Ensiferum)

Dragon — JP Leppäluoto (Charon)

















