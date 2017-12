сегодня



Трек-лист нового альбома POP EVIL POP EVIL опубликовали трек-лист свовго нового, одноимённого альбома, который выйдет 16 февраля на 16 февраля на Entertainment One:



“Waking Lions”

“Colors Bleed”

“Ex Machina”

“Art Of War”

“Be Legendary”

“Nothing But Thieves”

“A Crime To Remember”

“God’s Dam”

“When We Were Young”

“Birds Of Prey”

“Rewind”













