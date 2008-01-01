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*Queen*



7 дек 2017 : 		 Брайан Сингер не будет снимать байопик QUEEN

14 ноя 2017 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома QUEEN

9 сен 2017 : 		 Трейлер к переизданию QUEEN

6 сен 2017 : 		 Переиздание QUEEN выйдет осенью

16 авг 2017 : 		 ADAM LAMBERT: «Первые месяцы гастролей с QUEEN были просто ужасными»

1 авг 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

26 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

18 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

16 июл 2017 : 		 Селфи-видео от QUEEN + ADAM LAMBERT

11 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

4 июл 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

28 июн 2017 : 		 Time-Lapse-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

28 июн 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

21 июн 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

13 июн 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

8 июн 2017 : 		 Выходит QUEEN-монополия

7 июн 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

6 июн 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

30 май 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

25 май 2017 : 		 BRIAN MAY о новой 3D-книге QUEEN

25 май 2017 : 		 Гитарист QUEEN о событиях в Манчестере

9 май 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

25 апр 2017 : 		 BRIAN MAY представил 3-D книгу о QUEEN

11 апр 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

14 мар 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

3 фев 2017 : 		 QUEEN в The Late Late Show"

17 янв 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

28 дек 2016 : 		 Гитарист QUEEN о Джордже Майкле

20 дек 2016 : 		 Новое караоке-видео QUEEN

13 дек 2016 : 		 Видео с текстом от QUEEN

24 ноя 2016 : 		 Трейлер нового DVD QUEEN + ADAM LAMBERT

23 ноя 2016 : 		 Барабанщик QUEEN о возможном новом альбоме группы

2 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от QUEEN

1 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании нового релиза QUEEN

24 окт 2016 : 		 Гитарист QUEEN отменил все выступления

18 окт 2016 : 		 Видео с текстом от QUEEN

5 окт 2016 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет в ноябре

22 июл 2016 : 		 QUEEN недовольны тем, что Трамп вновь использовал их песню

6 июл 2016 : 		 QUEEN - лучшие!

15 июн 2016 : 		 ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я такой же фэн, как и любой слушатель в зале»

3 июн 2016 : 		 Концертное видео QUEEN + ADAM LAMBERT

17 май 2016 : 		 BRIAN MAY о туре QUEEN: «Я рад, что мы можем этим заниматься!»

10 май 2016 : 		 Рассказ об альбоме QUEEN

9 мар 2016 : 		 Новое видео QUEEN

1 мар 2016 : 		 Гитарист QUEEN исполняет в акустике "39"

23 фев 2016 : 		 Третья часть "Days Of Our Lives" QUEEN

16 фев 2016 : 		 Вторая часть "Days Of Our Lives" QUEEN

9 фев 2016 : 		 Первая часть "Days Of Our Lives" QUEEN

25 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD QUEEN

24 ноя 2015 : 		 ADAM LAMBERT изучал записи Фредди с QUEEN

23 ноя 2015 : 		 Видео с выступления QUEEN

17 ноя 2015 : 		 Официально видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT

11 ноя 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового релиза QUEEN

1 ноя 2015 : 		 Документальный фильм о "Bohemian Rhapsody” QUEEN

22 окт 2015 : 		 Концертный релиз QUEEN выйдет в ноябре

18 окт 2015 : 		 QUEEN получат награду "Живые легенды"

1 окт 2015 : 		 Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT

22 сен 2015 : 		 Гитарист QUEEN: «Adam похож на Фредди во взаимодействии с публикой»

21 сен 2015 : 		 Видео полного выступления QUEEN + Adam Lambert

8 сен 2015 : 		 Тизеры нового бокс-сета QUEEN

1 сен 2015 : 		 Тизеры нового бокс-сета QUEEN

27 июл 2015 : 		 Трейлер винилового бокс-сета QUEEN

5 июл 2015 : 		 ADAM LAMBERT "ощущает уверенность" замения Фредди в QUEEN

26 июн 2015 : 		 QUEEN выпустят пиво

24 июн 2015 : 		 BRIAN MAY играет в официальную игру QUEEN

27 май 2015 : 		 BRIAN MAY: «QUEEN не работают над новой музыкой»

22 апр 2015 : 		 Гитарист QUEEN на новом альбоме ADAM LAMBERT

9 фев 2015 : 		 BRIAN MAY хочет выбираться в Парламент Великобритании

18 дек 2014 : 		 BRIAN MAY: "ADAM LAMBERT берёт те ноты, что не мог взять FREDDIE MERCURY"

2 дек 2014 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT в "The X Factor"

23 ноя 2014 : 		 BRIAN MAY признался в любви к FOO FIGHTERS

11 ноя 2014 : 		 Новое видео QUEEN

4 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD считает, что ADAM LAMBERT "великолепен" в роли фронтмена QUEEN

9 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома QUEEN

22 сен 2014 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет в ноябре

15 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD QUEEN

28 авг 2014 : 		 LADY GAGA присоединилась на сцене к QUEEN

20 авг 2014 : 		 Гитарист QUEEN: «ADAM LAMBERT нас разбудил!»

31 июл 2014 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

10 июл 2014 : 		 Видео с выступления QUEEN + ADAM LAMBERT

21 июн 2014 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур

19 июн 2014 : 		 По словам музыкантов QUEEN, Lambert подходит группе больше, чем Rodgers

18 июн 2014 : 		 Редкие записи QUEEN выйдут в сентябре

27 май 2014 : 		 Гитарист QUEEN о названии нового альбома

13 мар 2014 : 		 BRIAN MAY, ROGER TAYLOR о фильме о вокалисте QUEEN

14 фев 2014 : 		 QUEEN думают о новом туре с ADAM'ом LAMBERT'ом

11 фев 2014 : 		 Диск QUEEN первым в Великобритании был продан тиражом более чем в 6 миллионов копий

17 янв 2014 : 		 Концертное видео QUEEN

4 дек 2013 : 		 Гитарист QUEEN обнаружил неизданный материал с вокалом Меркьюри

28 окт 2013 : 		 6 DVD QUEEN выйдут в ноябре

13 сен 2013 : 		 BRIAN MAY о новом альбоме FREDDIE MERCURY и QUEEN

9 авг 2013 : 		 Гитаристу QUEEN сделали операцию на колене

23 ноя 2012 : 		 Барабанщик QUEEN выпустит сольный альбом

31 окт 2012 : 		 Новый сингл гитариста QUEEN и KERRY ELLIS

7 окт 2012 : 		 'Hungarian Rhapsody: Live In Budapest' QUEEN выйдет в ноябре

14 июл 2012 : 		 ADAM LAMBERT 'хотел бы' записать новую музыку с QUEEN

2 июл 2012 : 		 Видео полного концерта QUEEN + ADAM LAMBERT

30 июн 2012 : 		 Музыканты QUEEN на первом канале

15 май 2012 : 		 QUEEN и ADAM LAMBERT: Третье выступление в Лондоне

2 май 2012 : 		 ROGER TAYLOR: "Никаких голограмм FREDDIE MERCURY!"

26 апр 2012 : 		 QUEEN в 'American Idol'

23 апр 2012 : 		 QUEEN вернутся на 'American Idol'

13 апр 2012 : 		 Концерт QUEEN + Адам Ламберт в Москве переносится на 3 дня

1 мар 2012 : 		 Для ADAM'a LAMBERT'a "честь" петь в QUEEN

28 фев 2012 : 		 QUEEN и ADAM LAMBERT посетят Москву

25 фев 2012 : 		 ADAM LAMBERT: "Я не стараюсь заменить Freddie Mercury"

17 фев 2012 : 		 ADAM LAMBERT о сотрудничестве с QUEEN

5 фев 2012 : 		 ADAM LAMBERT о QUEEN: "Мои слова вырваны из контекста!"

21 дек 2011 : 		 Гитарист QUEEN о будущем группы

3 дек 2011 : 		 ROGER TAYLOR: Новых альбомов QUEEN не будет

2 дек 2011 : 		 Название фильма о вокалисте QUEEN

24 ноя 2011 : 		 QUEEN: 20 лет без Фредди

7 ноя 2011 : 		 Видео с выступления QUEEN на MTV EMA

20 окт 2011 : 		 QUEEN получат награду "Global Icon" на MTV EMA

9 окт 2011 : 		 QUEEN собирается привлечь LADY GAGA в качестве замены для FREDDIE MERCURY?

28 сен 2011 : 		 Барабанщик QUEEN считает трибьют-проект защитой наследия группы

4 сен 2011 : 		 Концерт QUEEN на YouTube

29 авг 2011 : 		 Гитарист QUEEN выступил с LADY GAGA на церемонии MTV

6 авг 2011 : 		 Переиздание альбомов QUEEN выйдет в сентябре

3 июн 2011 : 		 В Ливерпуле установлена статуя вокалиста QUEEN

2 июн 2011 : 		 Видео последнего выступления вокалиста QUEEN

9 май 2011 : 		 QUEEN опубликовали трек-листы бонус-ЕР к новым переизданиям

31 мар 2011 : 		 Гитарист QUEEN об Axl'е Rose

9 фев 2011 : 		 ROGER TAYLOR о Гэри Муре

27 янв 2011 : 		 Переиздание первых пяти альбомов QUEEN выйдет в марте

13 ноя 2010 : 		 QUEEN подписались на UNIVERSAL MUSIC GROUP

17 сен 2010 : 		 SACHA BARON COHEN сыграет FREDDIE MERCURY

16 авг 2010 : 		 QUEEN выпустят новую партию винила

20 май 2010 : 		 Brian May (QUEEN) о смерти DIO

11 май 2010 : 		 QUEEN перешли с EMI на UNIVERSAL

3 май 2010 : 		 Участники BLACK SABBATH, DEF LEPPARD, STATUS QUO в новом видео BRIAN'a MAY'a

21 мар 2010 : 		 Детали третьей части сборника синглов QUEEN

19 янв 2010 : 		 Новый сборник QUEEN стал дважды платиновым в Великобритании

11 янв 2010 : 		 Умер «гражданский супруг» Freddie Mercury

29 ноя 2009 : 		 Новое видео Roger'a Taylor'a

24 ноя 2009 : 		 Новый сборник QUEEN был продан тиражом более 250 000 экземпляров

21 ноя 2009 : 		 ROGER TAYLOR (QUEEN) выпустит новый сингл

21 май 2009 : 		 Участники QUEEN на конкурсе "American Idol"

2 май 2009 : 		 Фанат QUEEN заплатил за урок Brian'a May'a 11 000 долларов

16 мар 2009 : 		 Первый ЕР QUEEN будет переиздан

23 дек 2008 : 		 Гитарист QUEEN BRIAN MAY: "Я не знал, что FREDDIE MERCURY был нетрадиционной сексуальной ориентации"

14 ноя 2008 : 		 Paul Rodgers рассказал о своём отношении к Freddie Mercury и QUEEN

10 сен 2008 : 		 Семплы с нового альбома QUEEN + PAUL RODGERS

4 авг 2008 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома QUEEN

4 фев 2008 : 		 QUEEN заканчивают запись альбома

7 янв 2008 : 		 QUEEN были названы лучшей английской группой

7 дек 2007 : 		 QUEEN и Paul Rodgers выпустили новый сингл

21 май 2007 : 		 DVD QUEEN-'Collector's Box' выйдет в июне

8 май 2007 : 		 Коллекция QUEEN 'Greatest Hits' была продана в Австралии миллионным тиражом

20 янв 2007 : 		 QUEEN и PAUL RODGERS закончили запись нового альбома

21 ноя 2006 : 		 Сборник QUEEN "Greatest Hits I" признан самым продаваемым в Великобритании

26 авг 2006 : 		 QUEEN + PAUL RODGERS запишут новый альбом осенью

18 авг 2005 : 		 QUEEN & PAUL RODGERS: концертный альбом и DVD осенью

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Брайан Сингер не будет снимать байопик QUEEN

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Fox без объяснений уволили режиссера Брайана Сингера (Люди Икс, Подозрительные Лица, Возвращение Супермена) из команды, занятой съемками биопика QUEEN "Bohemian Rhapsody". Сообщается, что такое решение связано с неоднократными срывами съемочного графика.

QUEEN - Director BRYAN SINGER Fired From Bohemian Rhapsody Biopic



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