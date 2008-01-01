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Брайан Сингер не будет снимать байопик QUEEN Fox без объяснений уволили режиссера Брайана Сингера (Люди Икс, Подозрительные Лица, Возвращение Супермена) из команды, занятой съемками биопика QUEEN "Bohemian Rhapsody". Сообщается, что такое решение связано с неоднократными срывами съемочного графика.







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