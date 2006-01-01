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Новая песня SHINING Шведская группа SHINING опубликовала новую песню “Svart Ostoppbar Eld”, которая войдёт в выходящий 5 января на Season Of Mist альбом "X - Varg Utan Flock". Трек можно послушать ниже.















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