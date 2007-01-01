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*Tarja Turunen*



7 дек 2017 : 		 Новое видео TARJA

19 ноя 2017 : 		 Новое видео TARJA

7 окт 2017 : 		 Новое видео TARJA

22 сен 2017 : 		 Новый альбом TARJA выйдет осенью

23 июн 2017 : 		 Новое видео TARJA

15 июн 2017 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION присоединилась к TARJA

13 янв 2017 : 		 TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно»

6 дек 2016 : 		 Музыканты TARJA в DER ELEFANT: обложка и трек-лист

28 ноя 2016 : 		 Музыканты TARJA в DER ELEFANT

23 окт 2016 : 		 Видео с выступления TARJA TURUNEN

18 окт 2016 : 		 Видео с выступления TARJA TURUNEN

7 окт 2016 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN выйдет осенью

5 сен 2016 : 		 TARJA исполняет попурри NIGHTWISH

17 авг 2016 : 		 TARJA TURUNEN о террористах

14 авг 2016 : 		 TARJA TURUNEN исполняет SLIPKNOT, RAMMSTEIN

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN

6 авг 2016 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась на сцене к TARJA TURUNEN

28 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN: «Я довольна сольной карьерой»

24 июн 2016 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

23 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN

10 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN рассказала о своих новых песнях

11 май 2016 : 		 TARJA TURUNEN опубликовала закулисные съёмки о создании нового клипа

20 апр 2016 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

9 апр 2016 : 		 TARJA TURUNEN выпустит сразу два новых альбома этим летом

4 апр 2016 : 		 TARJA снимает видео на песню "No Bitter End"

23 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека TARJA TURUNEN

15 мар 2016 : 		 Новый альбом TARJA TURUNEN выйдет в августе

20 янв 2016 : 		 TARJA TURUNEN: «Для меня по-прежнему рок — это вызов»

13 авг 2015 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

23 июл 2015 : 		 Классический дебют TARJA TURUNEN выйдет в сентябре

20 июл 2015 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN

9 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN

23 май 2015 : 		 TARJA TURUNEN и MIKE TERRANA не приедут в Россию в 2015

18 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN

1 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN

24 мар 2015 : 		 Трейлер нового релиза TARJA TURUNEN

21 мар 2015 : 		 Концертный релиз TARJA TURUNEN выйдет в мае

5 ноя 2014 : 		 Видео полного выступления TARJA TURUNEN

29 окт 2014 : 		 TARJA TURUNEN не интересен современный NIGHTWISH

25 июл 2014 : 		 Концертное видео TARJA TURUNEN

26 июн 2014 : 		 Оркестровая версия песни TARJA TURUNEN

23 май 2014 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA

14 май 2014 : 		 Новый релиз TARJA TURUNEN выйдет в июле

10 май 2014 : 		 Трейлер нового релиза TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA

24 апр 2014 : 		 Тизер нового DVD TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA

23 апр 2014 : 		 Концертный релиз TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA выйдет в мае

14 фев 2014 : 		 Видео с выступления TARJA TURUNEN

5 фев 2014 : 		 Видео с выступления TARJA TURUNEN

31 окт 2013 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

21 окт 2013 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH спела с текущей вокалисткой NIGHTWISH

1 окт 2013 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH споет с текущей вокалисткой NIGHTWISH

21 сен 2013 : 		 TARJA TURUNEN выступила с LIVING COLOUR

23 авг 2013 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома TARJA TURUNEN

15 июл 2013 : 		 TARJA ответила на вопросы поклонников

10 июл 2013 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

8 июл 2013 : 		 TARJA ответила на вопросы поклонников

7 июл 2013 : 		 TARJA ответила на вопросы поклонников

5 июн 2013 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN выйдет в июле

31 май 2013 : 		 Видео с текстом от TARJA TURUNEN

21 май 2013 : 		 Обложка нового альбома TARJA TURUNEN

16 май 2013 : 		 Обложка нового альбома TARJA TURUNEN

7 май 2013 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый альбом в августе

4 май 2013 : 		 TARJA TURUNEN о возможности реюниона

30 апр 2013 : 		 DIRK RUDOLPH создаст обложку для нового альбома TARJA TURUNEN

25 апр 2013 : 		 TARJA TURUNEN завершила сведение альбома

24 мар 2013 : 		 TARJA TURUNEN завершила запись вокала

19 мар 2013 : 		 TARJA TURUNEN обновила контракт с earMUSIC

14 фев 2013 : 		 TARJA TURUNEN на ремикс-альбоме MIKE OLDFIELD: Аудио

12 янв 2013 : 		 TARJA TURUNEN на ремикс-альбоме MIKE OLDFIELD

3 янв 2013 : 		 TARJA TURUNEN вернулась в студию

29 ноя 2012 : 		 TARJA TURUNEN стала мамой

12 ноя 2012 : 		 TARJA TURUNEN: "Процесс записи идет гладко"

15 окт 2012 : 		 TARJA TURUNEN, MIKE TERRANA объявили первые даты тура "Beauty And The Beat "

4 окт 2012 : 		 TARJA TURUNEN не заинтересована в возвращении в NIGHTWISH

21 сен 2012 : 		 Кавер-версия METALLICA от TARJA

18 авг 2012 : 		 Содержимое концертного релиза TARJA TURUNEN

13 авг 2012 : 		 Трейлер концертного релиза TARJA TURUNEN

28 июл 2012 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

11 июл 2012 : 		 TARJA TURUNEN: обложка нового сингла

10 июл 2012 : 		 Трейлер концертного релиза TARJA TURUNEN

29 июн 2012 : 		 Обложка концертного CD TARJA TURUNEN

23 июн 2012 : 		 Обложка концертного релиза TARJA TURUNEN

21 июн 2012 : 		 Трек-лист концертного альбома TARJA TURUNEN

15 июн 2012 : 		 TARJA TURUNEN выпустит сингл

13 июн 2012 : 		 Концертный релиз TARJA TURUNEN выйдет в августе

25 май 2012 : 		 TARJA TURUNEN работает над новым концертным DVD и музыкой для следующего альбома

23 янв 2012 : 		 TARJA TURUNEN выступила в Словакии

22 янв 2012 : 		 TARJA TURUNEN выступила в Литве

15 янв 2012 : 		 TARJA TURUNEN исполнила две новые песни

23 дек 2011 : 		 TARJA TURUNEN в России в марте

24 авг 2011 : 		 TARJA TURUNEN стала первым сольным исполнителем из Финляндии, получившим золотой диск в Германии

21 авг 2011 : 		 TARJA TURUNEN получила золотой диск

4 авг 2011 : 		 TARJA TURUNEN работает над 'более позитивным' материалом

20 июн 2011 : 		 TARJA TURUNEN о выступлении на фестивале «Рок над Волгой»

22 май 2011 : 		 TARJA TURUNEN & LIV KRISTINE: видео с концерта

12 май 2011 : 		 TARJA TURUNEN выступила с фронтменом THE 69 EYES

21 апр 2011 : 		 TARJA TURUNEN и LIV KRISTINE о совместном турне

20 апр 2011 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый сингл

26 дек 2010 : 		 Праздничное обновление от TARJA TURUNEN

4 дек 2010 : 		 Детали бокс-сета от TARJA TURUNEN

25 ноя 2010 : 		 TARJA TURUNEN: скоро выйдет “Dreamer’s Box Set”

20 окт 2010 : 		 Видео всего концерта TARJA TURUNEN

24 сен 2010 : 		 Новое видео TARJA

19 сен 2010 : 		 Чартовые позиции нового альбома TARJA TURUNEN

15 сен 2010 : 		 Закулисные съемки с записи альбома TARJA TURUNEN

30 авг 2010 : 		 TARJA: «Я надеюсь, что вы полюбите “What Lies Beneath” так же сильно, как и я»

23 авг 2010 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

12 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома TARJA TURUNEN

6 авг 2010 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

2 авг 2010 : 		 TARJA: "Новый альбом готов!"

25 июл 2010 : 		 Кавер TARJA'и на композицию WHITESNAKE войдёт в расширенное издание нового альбома

23 июл 2010 : 		 Портрет TARJA TURUNEN размещен на стене в Болгарии

21 июл 2010 : 		 Кавер-версия WHITESNAKE от TARJA TURUNEN

20 июл 2010 : 		 Американская версия нового альбома TARJA TURUNEN выйдет с другой обложкой и бонус-треком

19 июл 2010 : 		 Новая песня TARJA TURUNEN

4 июл 2010 : 		 Две новых песни TARJA TURUNEN с концерта Graspop Metal Meeting

24 июн 2010 : 		 Новый сингл TARJA'и TURUNEN

29 май 2010 : 		 Тизер нового альбома TARJA TURUNEN

14 май 2010 : 		 Новости от TARJA'и TURUNEN

6 май 2010 : 		 Обложка нового альбома TARJA'и TURUNEN

2 май 2010 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS на новом альбоме TARJA'и TURUNEN

15 апр 2010 : 		 TARJA TURUNEN завершила работу над новым сольным альбомом

7 апр 2010 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый сингл в августе

6 апр 2010 : 		 TARJA TURUNEN о выступлении со SCORPIONS

10 мар 2010 : 		 TARJA TURUNEN заканчивает работу над оркестровыми аранжировками

24 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN записала партии фортепиано для своего сольного альбома

18 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN о записи нового альбома

16 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN запишет 17 песен для нового альбома

9 фев 2010 : 		 Барабанщик LIVING COLOUR на новом альбоме TARJA'и TURUNEN

8 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN: «Мы планируем нечто особое в новом туре»

3 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN станет специальной гостьей на Miskolc International Opera Festival

18 янв 2010 : 		 TARJA TURUNEN готовится к записи альбома

25 дек 2009 : 		 TARJA TURUNEN продолжает работу над новым альбомом

16 ноя 2009 : 		 Муж Tarja'и Turunen подал иск к создателям книги о NIGHTWISH

13 ноя 2009 : 		 TARJA TURUNEN записала три песни для рождественского альбома

1 ноя 2009 : 		 TARJA TURUNEN исполнила новую песню "Witch-Hunt"

27 окт 2009 : 		 DORO PESCH выступила вместе с Тарьей

23 окт 2009 : 		 Tarja Turunen: «Спасибо, Winter Storm!»

15 сен 2009 : 		 TARJA TURUNEN продолжает работу над новым материалом

31 авг 2009 : 		 TARJA TURUNEN объявила о рождественском турне

24 июл 2009 : 		 TARJA TURUNEN назвали самой сексуальной металлисткой

29 июн 2009 : 		 TARJA TURUNEN: видео концертного исполнения новой песни в сети

11 июн 2009 : 		 TARJA TURUNEN анонсировала участников группы для тура

9 июн 2009 : 		 TARJA TURUNEN выступила вместе с RATA BLANCA

1 июн 2009 : 		 TARJA TURUNEN рассказала о прошедшем турне

25 май 2009 : 		 TARJA TURUNEN сказала, что новый альбом будет «тяжелее»

15 май 2009 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка заставляет тебя реально взглянуть на вещи»

1 май 2009 : 		 TARJA TURUNEN: фотографии выездных репетиций

12 мар 2009 : 		 TARJA TURUNEN: вышел цифровой сингл "Enough"

4 мар 2009 : 		 TARJA TURUNEN обсуждает новый альбом

30 янв 2009 : 		 Объявлено рабочее название нового альбома Тарьи Турунен

13 ноя 2008 : 		 TARJA TURUNEN подводит итоги турне

1 окт 2008 : 		 TARJA TURUNEN в России

24 авг 2008 : 		 TARJA TURUNEN: Новая песня "Enough" в сети

18 авг 2008 : 		 TARJA TURUNEN исполнила на концерте новую песню

16 авг 2008 : 		 TARJA TURUNEN делится впечатлениями из Мексики

2 июл 2008 : 		 Новости от TARJA TURUNEN

19 май 2008 : 		 Tarja Turunen исполнила композицию NIGHTWISH "Wishmaster"

24 фев 2008 : 		 PETER TÄGTGREN сделает ремикс на одну из песен Tarja'и Turunen

22 фев 2008 : 		 TARJA TURUNEN приступила к работе над новым альбомом

30 янв 2008 : 		 TARJA TURUNEN : новый сингл "Die Alive"

29 янв 2008 : 		 TARJA TURUNEN : видео "Die Alive" в сети

7 янв 2008 : 		 Новое концертное видео от Тарьи Турунен

26 дек 2007 : 		 TARJA TURUNEN: "Необычно видеть улыбки и смех в конце тура"

17 дек 2007 : 		 TARJA TURUNEN работает над новым клипом

7 дек 2007 : 		 Тарья выступила на специальной церемонии, посвященной дню независимости Финляндии

3 дек 2007 : 		 TARJA TURUNEN: новости перед концертом в Москве

28 ноя 2007 : 		 TARJA TURUNEN открыла турне выступлением в Берлине

19 ноя 2007 : 		 Тарья исполнила "I Walk Alone" на финском TV

17 ноя 2007 : 		 Новый альбом Тарьи получил золотой статус за 1 день

4 ноя 2007 : 		 TARJA TURUNEN : новый альбом выйдет на двойном виниле

30 окт 2007 : 		 TARJA TURUNEN: доступен семпл кавер-версии "Posion"

27 окт 2007 : 		 TARJA TURUNEN: новый трек "The Reign" в сети

2 окт 2007 : 		 TARJA TURUNEN : обложка нового альбома

1 окт 2007 : 		 TARJA TURUNEN: доступно новое аудио-интервью

22 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN: две новые песни в сети

18 сен 2007 : 		 Tarja Turunen (Ex-NIGHTWISH) в Москве

16 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN : На новом альбоме будет кавер версия хита Alice Cooper

14 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN: видео 'I Walk Alone' в сети

12 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN : туровый состав на 2007 год

6 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN: Подробности о новом альбоме

5 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN : песня с нового альбома

28 авг 2007 : 		 TARJA TURUNEN закончила съемки видеоклипа

10 авг 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома TARJA'и TURUNEN

24 май 2007 : 		 Tarja Turunen (Ex-NIGHTWISH) сочиняет материал для сольного альбома

17 апр 2007 : 		 Tarja Turunen : новый альбом получил название 'My Winter Storm'

28 окт 2006 : 		 TARJA TURUNEN: детали "Рождественского" альбома

18 окт 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома TARJA TURUNEN

27 авг 2006 : 		 TARJA TURUNEN: треклист Рождественского альбома

10 июн 2006 : 		 Муж Tarja Turunen (экс-NIGHTWISH) ответил на вопросы фэнов

29 апр 2006 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH заключила контракт с UNIVERSAL MUSIC

28 ноя 2005 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH засветится на ТВ

21 ноя 2005 : 		 Рождественский тур бывшей вокалистки NIGHTWISH

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Новое видео TARJA

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"Feliz Navidad", новое видео TARJA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)", выход которого состоялся 17 ноября.

Этот трек будет выпущен в качестве специального сингла, в записи которого принимали участие Michael Monroe, Doro Pesch, Tony Kakko (SONATA ARCTICA), Elize Ryd (AMARANTHE), Marko Saaresto (POETS OF THE FALL), Timo Kotipelto (STRATOVARIUS), Simone Simons (EPICA), Cristina Scabbia (LACUNA COIL), Joe Lynn Turner (RAINBOW, DEEP PURPLE), Floor Jansen (NIGHTWISH), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) и Sharon Den Adel (WITHIN TEMPTATION), а все собранные от его продажи средства будут направлены на помощь пострадавшим от урагана Ирма на острове Барбуда.

TARJA Releases Video For Solo Version Of






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

zimoziz
7 дек 2017, 11:44		Тарья уникальная певица ,но по моему последнее время она или не так поет или не те песни

Flashback
7 дек 2017, 15:51		Ой, пиздец, какой кошмар.

elijah_master
7 дек 2017, 15:53		Дык когда ей Холопайнен писал, она и пела норм.


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