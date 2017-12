сегодня



Новое видео TARJA "Feliz Navidad", новое видео TARJA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)", выход которого состоялся 17 ноября.



Этот трек будет выпущен в качестве специального сингла, в записи которого принимали участие Michael Monroe, Doro Pesch, Tony Kakko (SONATA ARCTICA), Elize Ryd (AMARANTHE), Marko Saaresto (POETS OF THE FALL), Timo Kotipelto (STRATOVARIUS), Simone Simons (EPICA), Cristina Scabbia (LACUNA COIL), Joe Lynn Turner (RAINBOW, DEEP PURPLE), Floor Jansen (NIGHTWISH), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) и Sharon Den Adel (WITHIN TEMPTATION), а все собранные от его продажи средства будут направлены на помощь пострадавшим от урагана Ирма на острове Барбуда.















+2 -2



( 3 )





просмотров: 951