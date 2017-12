8 дек 2017



Концертный релиз WHITESNAKE выйдет зимой 19 января на CD/DVD, CD/Blu-ray, виниле, отдельном CD и в цифровом варианте состоится выпуск нового концертного релиза WHITESNAKE "The Purple Tour (Live)".



Трек-лист:



CD/DVD and CD/Blu-ray:



01. Burn

02. Bad Boys

03. Love Ain't No Stranger

04. The Gypsy

05. Give Me All Your Love

06. Ain't No Love In The Heart Of The City

07. Mistreated

08. You Fool No One

09. Soldier Of Fortune

10. Is This Love

11. Fool For Your Loving

12. Here I Go Again

13. Still Of The Night



DVD/Blu-ray:



Concert Video in 5.1 and Stereo



* "Burn" - Music Video

* Band Interviews



Bonus 5.1 High Resolution Live Audio:



* You Keep On Moving

* Lay Down Stay Down

* Lotsanotes

* Stormbringer



CD:



01. Burn

02. Bad Boys

03. Love Ain't No Stranger

04. The Gypsy

05. Give Me All Your Love

06. Ain't No Love In The Heart Of The City

07. Mistreated

08. You Fool No One

09. Soldier Of Fortune

10. Is This Love

11. Fool For Your Loving

12. Here I Go Again

13. Still Of The Night



LP:



Side One



01. Burn

02. Bad Boys

03. Love Ain't No Stranger

04. The Gypsy



Side Two



01. Give Me All Your Love

02. Ain't No Love In The Heart Of The City

03. Mistreated



Side Three



01. You Fool No One

02. Soldier Of Fortune

03. Is This Love

04. Fool For Your Loving



Side Four



01. Here I Go Again

02. Still Of The Night

03. You Keep On Moving - LP Bonus Track















