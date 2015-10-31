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BON JOVI обошли JUDAS PRIEST и стали первыми в голосовании на включение в Зал cлавы рок-н-ролла BON JOVI обошли MOODY BLUES, DIRE STRAITS, THE CARS и JUDAS PRIEST в голосовании поклонников на включение в Зал славы рок-н-ролла. Группа набрала 1 162 098 голосов, за ними — MOODY BLUES (947 726), DIRE STRAITS (613 726), THE CARS (552 707) и JUDAS PRIEST (538 467).



По правилам Зала, пятёрка победителей получает по одному голосу, который присоединится к тем 900 или около того голосующих из числа музыкантов, историков музыки и представителей музыкальной индустрии. С момента введения этого голосования победитель попадал в Зал славы рок-н-ролла. Список музыкантов будет объявлен 13 декабря, а церемония пройдёт 14 апреля в Кливленде.







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