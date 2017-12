сегодня



Новый альбом MANTICORA выйдет весной Группа MANTICORA заключила соглашение с лейблом ViciSolum Records, на котором в апреле состоится выход первого из двух новых альбомов по триллер/хоррор произведению "To Kill To Live To Kill" вокалиста Lars'a F. Larsen'a, Выход второй части намечен на лето.



«Здорово подписаться на той лейбл, который на самом деле работает с теми, кого подписывает. На нем есть наши хорошие друзья из PERSEFONE и LOCH VOSTOK, так что еще нужно металлистам?».



Сведение и запись проходили в студии Hansen вместе с Jacob'ом Hansen'ом (VOLBEAT, DESTRUCTION).







+0 -0









просмотров: 206