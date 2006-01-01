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*Manticora*



7 дек 2017 : 		 Новый альбом MANTICORA выйдет весной

6 дек 2017 : 		 MANTICORA подписали контракт с ViciSolum Records и выпустят концептуальный альбом

19 май 2016 : 		 MANTICORA расстались с барабанщиком

18 янв 2014 : 		 MANTICORA нашли гитариста

30 июл 2013 : 		 MANTICORA рассталась с гитаристом

22 сен 2010 : 		 Новое видео MANTICORA

24 авг 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома MANTICORA

5 июл 2010 : 		 Тизер нового альбома MANTICORA

15 июн 2010 : 		 Новый альбом MANTICORA выйдет в сентябре

20 апр 2010 : 		 MANTICORA готовится к студийной работе

13 сен 2009 : 		 MANTICORA работает над новым материалом

17 апр 2007 : 		 Детали и семплы нового альбома группы MANTICORA

28 фев 2007 : 		 MANTICORA огласила список приглашенных музыкантов на новом альбоме

27 янв 2007 : 		 MANTICORA перешли на лейбл Locomotive Music

7 янв 2007 : 		 MANTICORA записывают новый альбом

24 окт 2006 : 		 Новый альбом MANTICORA будет сведен в январе

8 июл 2006 : 		 MANTICORA: Подробности о новом альбоме

13 июн 2006 : 		 Обнародованы даты выхода нового альбома MANTICORA

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Новый альбом MANTICORA выйдет весной

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Группа MANTICORA заключила соглашение с лейблом ViciSolum Records, на котором в апреле состоится выход первого из двух новых альбомов по триллер/хоррор произведению "To Kill To Live To Kill" вокалиста Lars'a F. Larsen'a, Выход второй части намечен на лето.

«Здорово подписаться на той лейбл, который на самом деле работает с теми, кого подписывает. На нем есть наши хорошие друзья из PERSEFONE и LOCH VOSTOK, так что еще нужно металлистам?».

Сведение и запись проходили в студии Hansen вместе с Jacob'ом Hansen'ом (VOLBEAT, DESTRUCTION).

MANTICORA Signs With VICISOLUM RECORDS; New Album Due In April



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