Вдова вокалиста LINKIN PARK критикует коронера и TMZ Вдова вокалиста LINKIN PARK Честера Беннингтона Talinda написала несколько гневных сообщений в Твиттер, подвергнув критике слова из офиса коронера Лос-Анджелеса и портала TMZ. Сыр-бор разгорелся после информации, опубликованной TMZ о том, что Честер пытался покончить с собой еще в ноябре прошлого года, когда напился, связал себя и прыгнул в бассейн.



Эта информация всплыла в ходе расследования смерти Честера и была озвучена вдовой, после чего попала в официальный отчет о смерти, но позднее была отредактирована по просьбе адвоката вдовы. Ed McPherson связался с адвокатами отделения коронеров и инцидент 2016 года был защищен "брачной привилегией".







Fun fact- When your husband dies by suicide, the LA County Coroner’s office will PARAPHRASE your private conversation with them to dramatize and sensationalize the story and then SCUMBAG FILTH like TMZ post it for the world to feast on. It was redacted to protect all the kids!! — Talinda Bennington (@TalindaB) December 6, 2017









And now I get to go pull my 11 yr old out of school- because all the kids can use their phones at lunch-to be the first to tell him what REALLY happened in Nov. Thanks again to SCUMBAG reporting. FUCK YOU TMZ — Talinda Bennington (@TalindaB) December 6, 2017









#FuckyouTMZ — Talinda Bennington (@TalindaB) December 6, 2017













