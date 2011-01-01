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все новости группы
Yob
7 дек 2017
:
Фрагмент переиздания YOB
9 ноя 2017
:
Переиздание YOB выйдет зимой
31 май 2016
:
Переиздания альбомов YOB выйдут на виниле
31 авг 2014
:
Новый альбом YOB доступен для прослушивания
17 фев 2014
:
YOB на NEUROT RECORDINGS
27 янв 2014
:
"Catharsis" от YOB на виниле
5 сен 2011
:
Детали концертного релиза YOB
17 июн 2011
:
Новый альбом YOB выйдет в августе
2 май 2011
:
YOB готовятся к записи
сегодня
Фрагмент переиздания
YOB
YOB опубликовали композицию "Blessed By Nothing", которая взята из переиздания альбома "The Great Cessation".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).