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*Yob*



7 дек 2017 : 		 Фрагмент переиздания YOB

9 ноя 2017 : 		 Переиздание YOB выйдет зимой

31 май 2016 : 		 Переиздания альбомов YOB выйдут на виниле

31 авг 2014 : 		 Новый альбом YOB доступен для прослушивания

17 фев 2014 : 		 YOB на NEUROT RECORDINGS

27 янв 2014 : 		 "Catharsis" от YOB на виниле

5 сен 2011 : 		 Детали концертного релиза YOB

17 июн 2011 : 		 Новый альбом YOB выйдет в августе

2 май 2011 : 		 YOB готовятся к записи

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Фрагмент переиздания YOB

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YOB опубликовали композицию "Blessed By Nothing", которая взята из переиздания альбома "The Great Cessation".

YOB вЂ“ вЂњBlessed By NothingвЂќ From The Great Cessation Reissue Streaming





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