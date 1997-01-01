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*Iron Savior*



10 дек 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

2 ноя 2017 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

20 окт 2017 : 		 Новый релиз IRON SAVIOR выйдет зимой

3 июн 2016 : 		 Успехи в чартах IRON SAVIOR

18 май 2016 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

28 апр 2016 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

4 мар 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IRON SAVIOR

12 фев 2016 : 		 Название нового альбома IRON SAVIOR

14 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

8 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

1 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD IRON SAVIOR

26 апр 2015 : 		 Семплы песен "Megatropolis 2.0" IRON SAVIOR

16 апр 2015 : 		 Трек-лист нового DVD IRON SAVIOR

14 апр 2015 : 		 Название и обложка нового DVD IRON SAVIOR

21 фев 2015 : 		 IRON SAVIOR перевыпустят альбом "Megatropolis"

24 дек 2014 : 		 IRON SAVIOR планируют съёмку

18 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома IRON SAVIOR

29 янв 2014 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

26 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IRON SAVIOR

20 дек 2013 : 		 IRON SAVIOR завершили запись

19 дек 2013 : 		 IRON SAVIOR почти закончили сведение

14 дек 2013 : 		 IRON SAVIOR из студии

12 ноя 2013 : 		 Лидер IRON SAVIOR о новом диске

23 сен 2013 : 		 Новый альбом IRON SAVIOR выйдет в феврале

17 дек 2012 : 		 Лидер IRON SAVIOR: "Kai'ю Hansen'y полезно отойти от дел GAMMA RAY в UNISONIC"

14 ноя 2011 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

11 ноя 2011 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

21 окт 2011 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

13 окт 2011 : 		 Обложка, трек-лист и новый трек IRON SAVIOR

25 сен 2011 : 		 IRON SAVIOR на AFM RECORDS

3 апр 2007 : 		 Новый альбом IRON SAVIOR в июне

15 фев 2007 : 		 IRON SAVIOR завершили запись ударных к новому диску

24 дек 2001 : 		 Iron Savior - началась работа над новым альбомом.

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Перезаписанный трек IRON SAVIOR

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AFM Records опубликовали перезаписанную версию композиции IRON SAVIOR "Battering Ram", которая будет включена в выходящий восьмого декабря сборник "Reforged - Riding On Fire

IRON SAVIOR: Listen To Re-Recorded Version Of 'Battering Ram' From 'Reforged - Riding On Fire' Album






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

RoniN
10 дек 2017, 17:59		Зачем перизаписывать то, что и так годно звучало.

artmageddon
10 дек 2017, 18:10		а некоторые темы уже тритий раз пишет

StygianSaviour
10 дек 2017, 18:10		>IRON SAVIOR, столкнувшиеся с проблемой перевыпуска ранних альбомов из-за проблем с правами, нашил выход из положения и перезаписали ряд треков


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