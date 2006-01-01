Фраза, имя группы
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все новости группы
Susperia
8 дек 2017
:
Новый альбом SUSPERIA выйдет в марте
30 июн 2017
:
SUSPERIA на AGONIA RECORDS
16 сен 2015
:
Вокалист GUARDIANS OF TIME в SUSPERIA
1 июн 2015
:
Из SUSPERIA ушел вокалист
27 июл 2013
:
Новый сингл SUSPERIA
12 июл 2013
:
SUSPERIA планирует выпуск сингла
15 ноя 2011
:
Новая песня SUSPERIA
11 окт 2011
:
Трейлер нового релиза SUSPERIA
9 окт 2011
:
SUSPERIA выпустит "We Are The Ones" в ноябре
1 дек 2010
:
SUSPERIA объединили усилия с бывшим клавишником DIMMU BORGIR, чтобы выступить на конкурсе EUROVISION
28 июл 2010
:
Акустика от SUSPERIA
2 ноя 2009
:
SUSPERIA расстались с менеджментом
25 сен 2009
:
Новое видео SUSPERIA
6 июл 2009
:
Фронтмен SUSPERIA вернулся на сцену
28 май 2009
:
Переиздание альбомов SUSPERIA
15 апр 2009
:
Электронная презентация нового альбома SUSPERIA в сети
6 апр 2009
:
Детали нового альбома SUSPERIA
17 мар 2009
:
Вокалисту SUSPERIA сделали операцию на сердце
11 мар 2009
:
Вокалист SUSPERIA перенёс сердечный приступ
22 дек 2008
:
SUSPERIA объявили название нового альбома
5 мар 2007
:
SUSPERIA: гитарист рассказывает о новом альбоме
4 дек 2006
:
Подробности о новом альбоме SUSPERIA
16 окт 2006
:
SUSPERIA скоро запишут новый альбом
19 сен 2006
:
SUSPERIA: Работа над новым альбомом продолжается
23 май 2006
:
SUSPERIA отправится в студию в августе
2 июл 2005
:
SUSPERIA выпустит EP
18 янв 2005
:
SUSPERIA номинирована на норвежский ALARM Award
8 дек 2017
Новый альбом
SUSPERIA
выйдет в марте
16 марта на Agonia Records выйдет новый альбом норвежской группы SUSPERIA, получивший название "The Lyricist". Видеотрейлер к альбому можно посмотреть ниже.
Трек-лист:
01. I Entered
02. Heretic
03. The Lyricist
04. My Darkest Moment
05. Day I Died
06. Void
07. Feed The Fire
08. Whore Of Man
09. Come Alive
+4
-3
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).