8 дек 2017



Новый альбом SUSPERIA выйдет в марте 16 марта на Agonia Records выйдет новый альбом норвежской группы SUSPERIA, получивший название "The Lyricist". Видеотрейлер к альбому можно посмотреть ниже.



Трек-лист:



01. I Entered

02. Heretic

03. The Lyricist

04. My Darkest Moment

05. Day I Died

06. Void

07. Feed The Fire

08. Whore Of Man

09. Come Alive















