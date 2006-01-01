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*Susperia*



8 дек 2017 : 		 Новый альбом SUSPERIA выйдет в марте

30 июн 2017 : 		 SUSPERIA на AGONIA RECORDS

16 сен 2015 : 		 Вокалист GUARDIANS OF TIME в SUSPERIA

1 июн 2015 : 		 Из SUSPERIA ушел вокалист

27 июл 2013 : 		 Новый сингл SUSPERIA

12 июл 2013 : 		 SUSPERIA планирует выпуск сингла

15 ноя 2011 : 		 Новая песня SUSPERIA

11 окт 2011 : 		 Трейлер нового релиза SUSPERIA

9 окт 2011 : 		 SUSPERIA выпустит "We Are The Ones" в ноябре

1 дек 2010 : 		 SUSPERIA объединили усилия с бывшим клавишником DIMMU BORGIR, чтобы выступить на конкурсе EUROVISION

28 июл 2010 : 		 Акустика от SUSPERIA

2 ноя 2009 : 		 SUSPERIA расстались с менеджментом

25 сен 2009 : 		 Новое видео SUSPERIA

6 июл 2009 : 		 Фронтмен SUSPERIA вернулся на сцену

28 май 2009 : 		 Переиздание альбомов SUSPERIA

15 апр 2009 : 		 Электронная презентация нового альбома SUSPERIA в сети

6 апр 2009 : 		 Детали нового альбома SUSPERIA

17 мар 2009 : 		 Вокалисту SUSPERIA сделали операцию на сердце

11 мар 2009 : 		 Вокалист SUSPERIA перенёс сердечный приступ

22 дек 2008 : 		 SUSPERIA объявили название нового альбома

5 мар 2007 : 		 SUSPERIA: гитарист рассказывает о новом альбоме

4 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме SUSPERIA

16 окт 2006 : 		 SUSPERIA скоро запишут новый альбом

19 сен 2006 : 		 SUSPERIA: Работа над новым альбомом продолжается

23 май 2006 : 		 SUSPERIA отправится в студию в августе

2 июл 2005 : 		 SUSPERIA выпустит EP

18 янв 2005 : 		 SUSPERIA номинирована на норвежский ALARM Award

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|||| 8 дек 2017

Новый альбом SUSPERIA выйдет в марте

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16 марта на Agonia Records выйдет новый альбом норвежской группы SUSPERIA, получивший название "The Lyricist". Видеотрейлер к альбому можно посмотреть ниже.

Трек-лист:

01. I Entered
02. Heretic
03. The Lyricist
04. My Darkest Moment
05. Day I Died
06. Void
07. Feed The Fire
08. Whore Of Man
09. Come Alive

SUSPERIA To Release






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