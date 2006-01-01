Сборник раритетов NAPALM DEATH выйдет весной

В марте Century Media выпустят сборник раритетов от NAPALM DEATH, получивший название "Coded Smears And More Uncommon Slurs", В него войдет 31 композиция общей продолжительностью более 90 минут, а сам релиз будет доступен на двойном CD, двойном виниле и в цифровом варианте. Обложку для сборника создал Frode Sylthe.
wroong
Exterminator
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