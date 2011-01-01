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GHOST выпустили концертный альбом GHOST совершенно неожиданно для многих спустя несколько часов после тизера концертного альбома "Ceremony And Devotion" представили запись на Amazon и iTunes. Физический вариант релиза на пластинке будет доступен 19 января.















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