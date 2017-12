сегодня



Новое видео KAYLETH "Forgive", новое видео группы KAYLETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Colossus", выходящего 12 января на Argonauta Records.



Трек-лист:



"Lost In The Swamp"

"Forgive"

"Ignorant Song"

"Colossus"

"So Distant"

"Mankind's Glory"

"The Spectator"

"Solitude"

"Pitchy Mantra"

"The Angry Man"

"The Escape"

"Oracle"













