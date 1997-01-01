|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео KAYLETH
"Forgive", новое видео группы KAYLETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Colossus", выходящего 12 января на Argonauta Records.
Трек-лист:
"Lost In The Swamp"
"Forgive"
"Ignorant Song"
"Colossus"
"So Distant"
"Mankind's Glory"
"The Spectator"
"Solitude"
"Pitchy Mantra"
"The Angry Man"
"The Escape"
"Oracle"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).