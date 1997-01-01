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*Kayleth*



11 дек 2017 : 		 Новое видео KAYLETH

5 фев 2015 : 		 Новый альбом KAYLETH доступен для прослушивания

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Новое видео KAYLETH

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"Forgive", новое видео группы KAYLETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Colossus", выходящего 12 января на Argonauta Records.

Трек-лист:

"Lost In The Swamp"
"Forgive" 
"Ignorant Song" 
"Colossus" 
"So Distant" 
"Mankind's Glory" 
"The Spectator" 
"Solitude" 
"Pitchy Mantra" 
"The Angry Man" 
"The Escape" 
"Oracle"

KAYLETH Premiere





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