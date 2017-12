сегодня



Видео с текстом от DARKFALL DARKFALL опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Way Of Victory", которая взята из альбома "At The End Of Times", выпущенного 8 сентября на MDD Records.



Трек-лист:



"Ride Through The Sky"

"The Breed Of Death"

"The Way Of Victory"

"Deathcult Debauchery"

"Ashes Of Dead Gods"

"Your God Is Dead"

"Blutgott"

"Welcome The Day You Die"

"Ash Nazg - One Ring"

"Land Of No Return MMXVII"











