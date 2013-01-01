Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [62]
*Новый трек MORBID ANGEL [57]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [57]
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [37]
*JASON NEWSTED о METALLICA [32]
*
[= ||| все новости группы



*Darkfall*



11 дек 2017 : 		 Видео с текстом от DARKFALL

19 авг 2017 : 		 Новое видео DARKFALL

20 июн 2013 : 		 Новое видео DARKFALL

24 май 2013 : 		 Видео с текстом от DARKFALL

2 май 2013 : 		 Тизер нового альбома DARKFALL

15 апр 2013 : 		 Детали нового альбома DARKFALL

| - |
|||| сегодня

Видео с текстом от DARKFALL

*
zoom
*
* *
DARKFALL опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Way Of Victory", которая взята из альбома "At The End Of Times", выпущенного 8 сентября на MDD Records.

Трек-лист:

"Ride Through The Sky"
"The Breed Of Death"
"The Way Of Victory"
"Deathcult Debauchery"
"Ashes Of Dead Gods"
"Your God Is Dead"
"Blutgott"
"Welcome The Day You Die"
"Ash Nazg - One Ring"
"Land Of No Return MMXVII"

DARKFALL Unleash




Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 201

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом