Видео с текстом от DARKFALL

DARKFALL опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Way Of Victory", которая взята из альбома "At The End Of Times", выпущенного 8 сентября на MDD Records.
Трек-лист:
"Ride Through The Sky"
"The Breed Of Death"
"The Way Of Victory"
"Deathcult Debauchery"
"Ashes Of Dead Gods"
"Your God Is Dead"
"Blutgott"
"Welcome The Day You Die"
"Ash Nazg - One Ring"
"Land Of No Return MMXVII"
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