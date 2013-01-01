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*Devilment*



10 дек 2017 : 		 DEVILMENT начали сочинение нового материала

29 июл 2017 : 		 Новое видео DEVILMENT

24 янв 2017 : 		 DEVILMENT начали работу над альбомом

14 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от DEVILMENT

30 окт 2016 : 		 Новое видео DEVILMENT

6 окт 2016 : 		 Трейлер нового альбома DEVILMENT

24 сен 2016 : 		 Видео с текстом от DEVILMENT

8 авг 2016 : 		 Новый альбом DEVILMENT выйдет осенью

7 июн 2016 : 		 DANI FILTH записывает вокал для второго альбома DEVILMENT

6 мар 2016 : 		 Основатель DEVILMENT выпустит альбом бесплатно

11 янв 2016 : 		 Названия новых песен DEVILMENT

5 янв 2016 : 		 DEVILMENT завершают работу над альбомом

11 авг 2015 : 		 Новое видео DEVILMENT

11 мар 2015 : 		 DEVILMENT нашли гитариста

12 янв 2015 : 		 DEVILMENT: "Выбрать гитариста будет непросто"

18 дек 2014 : 		 DEVILMENT расстались в гитаристом

28 окт 2014 : 		 Новый альбом DEVILMENT доступен для прослушивания

27 сен 2014 : 		 Новое видео DEVILMENT

31 авг 2014 : 		 Трек-лист нового альбома DEVILMENT

22 авг 2014 : 		 DEVILMENT на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

30 апр 2014 : 		 Дебютный альбом DEVILMENT выйдет осенью

7 сен 2013 : 		 DEVILMENT продолжают запись

13 мар 2013 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH в DEVILMENT

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DEVILMENT начали сочинение нового материала

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DEVILMENT были вынуждены отменить лондонское выступление десятого декабря по состоянию здоровья вокалиста коллектива, Dani Filth'a — у него проблема с плечом, возникшая еще в ходе тура с основным коллективом.

Помимо извинений за срыв выступления, DEVILMENT сообщили, что уже приступили к сочинению материала для третьего альбома и планируют активно провести летний фестивальный сезон.

DEVILMENT Cancel London Show Due To Injury; Writing For Third Album Underway



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