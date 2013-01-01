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DEVILMENT начали сочинение нового материала DEVILMENT были вынуждены отменить лондонское выступление десятого декабря по состоянию здоровья вокалиста коллектива, Dani Filth'a — у него проблема с плечом, возникшая еще в ходе тура с основным коллективом.



Помимо извинений за срыв выступления, DEVILMENT сообщили, что уже приступили к сочинению материала для третьего альбома и планируют активно провести летний фестивальный сезон.









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