Новая песня THE DEAD CENTURIES

"Overdrive", новая песня группы THE DEAD CENTURIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Race Against Time", выход которого запланирован на 26 января:
"Freddy Lounds"
"Gotham"
"Reboot"
"Tree Fort"
"Blood Dragon"
"Attack of The Mutant" ft. guest solo Jeff Tremblett
"Venus Gospel"
"Overdrive" ft. guest guitar solo James Krul (Mandroid Echostar)
"Attack of The Mutant Pt. II"
"Souvenir"
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