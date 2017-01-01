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*Rumahoy*



9 дек 2017 : 		 Видео с текстом от RUMAHOY

2 ноя 2017 : 		 Новый альбом RUMAHOY выйдет зимой

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|||| 9 дек 2017

Видео с текстом от RUMAHOY

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RUMAHOY опубликовали официальное видео с текстом на песню "AHOY", которая взята из альбома "The Triumph Of Piracy", релиз которой намечен на девятое февраля:

“AHOY!”
“Quest For Heritage”
“Forest Party”
“The Haitian Slam”
“Huffman, The Pirate King”
“Kill The Trolls”
“Netflix And Yarr”
“Pirateship”
“The Triumph Of Piracy”

RUMAHOY Premier вЂњAHOY!вЂќ Lyric Video




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