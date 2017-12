9 дек 2017



Видео с текстом от RUMAHOY RUMAHOY опубликовали официальное видео с текстом на песню "AHOY", которая взята из альбома "The Triumph Of Piracy", релиз которой намечен на девятое февраля:



“AHOY!”

“Quest For Heritage”

“Forest Party”

“The Haitian Slam”

“Huffman, The Pirate King”

“Kill The Trolls”

“Netflix And Yarr”

“Pirateship”

“The Triumph Of Piracy”











