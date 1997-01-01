Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [62]
*Новый трек MORBID ANGEL [56]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [56]
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [36]
*JASON NEWSTED о METALLICA [32]
*
[= ||| все новости группы



*Zimmers Hole*



10 дек 2017 : 		 Новый альбом ZIMMERS HOLE выйдет в 2018

25 сен 2015 : 		 ZIMMERS HOLE отыграют первое шоу за шесть лет

| - |
|||| сегодня

Новый альбом ZIMMERS HOLE выйдет в 2018

*
zoom
*
* *
ZIMMERS HOLE (в состав которой входит 3/4 STRAPPING YOUNG LAD), заключили соглашение с Scrape Records, на котором состоится выход переизданий бэк-каталога (Bound By Fire, 1997, Legion Of Flames, 2002 and When You Were Shouting At The Devil... We Were In League With Satan, 2008), который впервые будет доступен и на виниле. Новое оформление для релизов создал Travis Smith (Opeth, Strapping Young Lad, Death, Devin Townsend).

Кроме того, в 2018 году состоится выход нового альбома.

ZIMMERS HOLE Ink New Deal With Scrape Records; CD / Vinyl Reissues On The Way; New Studio Album In Late 2018





Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 245

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Eluveitie Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом