сегодня



Новый альбом ZIMMERS HOLE выйдет в 2018 ZIMMERS HOLE (в состав которой входит 3/4 STRAPPING YOUNG LAD), заключили соглашение с Scrape Records, на котором состоится выход переизданий бэк-каталога (Bound By Fire, 1997, Legion Of Flames, 2002 and When You Were Shouting At The Devil... We Were In League With Satan, 2008), который впервые будет доступен и на виниле. Новое оформление для релизов создал Travis Smith (Opeth, Strapping Young Lad, Death, Devin Townsend).



Кроме того, в 2018 году состоится выход нового альбома.













