9 дек 2017



Музыканты TRANSATLANTIC, PAIN OF SALVATION, THE FLOWER KINGS в THE SEA WITHIN Группа THE SEA WITHIN, в состав которой входят Roine Stolt (Transatlantic, The Flower Kings), Daniel Gildenlöw (Pain of Salvation), Jonas Reingold (The Flower Kings, Karmakanic, The Tangent), Tom Brislin (Yes Symphonic, Camel) & Marco Minnemann (Steven Wilson, The Aristocrats, UK, Joe Satriani), заключила соглашение с лейблом InsideOut Music, на котором весной состоится релиз дебютного альбома, работа над которым заканчивается в лондонской студии Livingston.









