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*The Sea Within*



9 дек 2017 : 		 Музыканты TRANSATLANTIC, PAIN OF SALVATION, THE FLOWER KINGS в THE SEA WITHIN

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Музыканты TRANSATLANTIC, PAIN OF SALVATION, THE FLOWER KINGS в THE SEA WITHIN

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Группа THE SEA WITHIN, в состав которой входят Roine Stolt (Transatlantic, The Flower Kings), Daniel Gildenlöw (Pain of Salvation), Jonas Reingold (The Flower Kings, Karmakanic, The Tangent), Tom Brislin (Yes Symphonic, Camel) & Marco Minnemann (Steven Wilson, The Aristocrats, UK, Joe Satriani), заключила соглашение с лейблом InsideOut Music, на котором весной состоится релиз дебютного альбома, работа над которым заканчивается в лондонской студии Livingston.

THE SEA WITHIN - Prog Rock Supergroup Featuring Members Of TRANSATLANTIC, PAIN OF SALVATION, THE FLOWER KINGS And More To Release Debut Album



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