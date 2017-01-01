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9 дек 2017
Музыканты TRANSATLANTIC, PAIN OF SALVATION, THE FLOWER KINGS в THE SEA WITHIN
Группа THE SEA WITHIN, в состав которой входят Roine Stolt (Transatlantic, The Flower Kings), Daniel Gildenlöw (Pain of Salvation), Jonas Reingold (The Flower Kings, Karmakanic, The Tangent), Tom Brislin (Yes Symphonic, Camel) & Marco Minnemann (Steven Wilson, The Aristocrats, UK, Joe Satriani), заключила соглашение с лейблом InsideOut Music, на котором весной состоится релиз дебютного альбома, работа над которым заканчивается в лондонской студии Livingston. |
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