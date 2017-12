8 дек 2017



Новый альбом SAVAGE MACHINE выйдет зимой SAVAGE MACHINE выпустят новую работу, получившую название "Abandon Earth", 19 января. Сведением и мастерингом материала занимался Tommy Hansen (Helloween, Jorn, Pretty Maids), обложку создал Mario E. Lopez M. (Iron Maiden, Megadeth, King Diamond, Metal Church), а трек-лист выглядит следующим образом:



"Exodus"

"Age Of Machines"

"The Hunter"

"Time Traveler"

"Behind the Veil"

"Fourth Dimension"

"Fall Of Icarus"

"Event Horizon"

"Savior"

"Welcome To Hell"











