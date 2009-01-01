9 дек 2017



Вокалист BLIND GUARDIAN в новом видео ORPHANED LAND "Like Orpheus", новое видео группы ORPHANED LAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня. в записи которой принимал участие вокалист BLIND GUARDIAN Hansi Kürsch, взята из альбома "Unsung Prophets & Dead Messiahs", выходящего 26 января на Century Media.



Трек-лист альбома:



01. The Cave

02. We Do Not Resist

03. In Propaganda

04. All Knowing Eye

05. Yedidi

06. Chains Fall To Gravity

07. Like Orpheus

08. Poets Of Prophetic Messianism

09. Left Behind

10. My Brother's Keeper

11. Take My Hand

12. Only The Dead Have Seen The End Of War

13. The Manifest - Epilogue



За выпуском альбома последует обширный европейский тур в начале 2018 года.















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