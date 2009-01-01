Вокалист BLIND GUARDIAN в новом видео ORPHANED LAND
"Like Orpheus", новое видео группы ORPHANED LAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня. в записи которой принимал участие вокалист BLIND GUARDIAN Hansi Kürsch, взята из альбома "Unsung Prophets & Dead Messiahs", выходящего 26 января на Century Media.
Трек-лист альбома:
01. The Cave
02. We Do Not Resist
03. In Propaganda
04. All Knowing Eye
05. Yedidi
06. Chains Fall To Gravity
07. Like Orpheus
08. Poets Of Prophetic Messianism
09. Left Behind
10. My Brother's Keeper
11. Take My Hand
12. Only The Dead Have Seen The End Of War
13. The Manifest - Epilogue
За выпуском альбома последует обширный европейский тур в начале 2018 года.
Гоша_Рамм
Сделано со вкусом, хорошо вписался вокал Ханси, интересный реверанс в адрес двух других групп, да и тема в клипе своя есть и интересно.
Буду рад послушать альбом целиком.
Sunriser
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