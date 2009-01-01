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*Orphaned Land*



9 дек 2017 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN в новом видео ORPHANED LAND

30 ноя 2017 : 		 ORPHANED LAND опубликовали новый тизер

24 ноя 2017 : 		 Тизер к новому альбому ORPHANED LAND

27 окт 2017 : 		 Детали нового альбома ORPHANED LAND

12 сен 2017 : 		 Видео с выступления ORPHANED LAND

7 июл 2017 : 		 Новый альбом ORPHANED LAND выйдет зимой

16 май 2017 : 		 Концертное видео ORPHANED LAND

16 окт 2016 : 		 ORPHANED LAND переиздают два альбома

7 июл 2016 : 		 Фрагмент нового трека от музыкантов ORPHANED LAND и AMASEFFER

7 июн 2016 : 		 Музыканты ORPHANED LAND и AMASEFFER выпустят концептуальную запись об Аврааме

12 май 2015 : 		 ORPHANED LAND планируют выпустить новый материал в 2016 году

18 мар 2015 : 		 Редкие треки ORPHANED LAND выйдут на виниле

8 янв 2015 : 		 ORPHANED LAND вспомнили ушедший 2014 год

9 авг 2014 : 		 Новое видео ORPHANED LAND

10 янв 2014 : 		 ORPHANED LAND продолжат свою деятельность

10 янв 2014 : 		 ORPHANED LAND покинул гитарист

15 июл 2013 : 		 Новое видео ORPHANED LAND

28 май 2013 : 		 Новое видео ORPHANED LAND

21 май 2013 : 		 Видео с текстом от ORPHANED LAND

14 май 2013 : 		 Видео с текстом от ORPHANED LAND

23 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ORPHANED LAND

25 мар 2013 : 		 ORPHANED LAND завершают работу над альбомом

13 янв 2013 : 		 ORPHANED LAND о записи альбома

5 янв 2013 : 		 ORPHANED LAND о записи альбома

31 дек 2012 : 		 Гитарист ORPHANED LAND подвел итоги года

30 дек 2012 : 		 ORPHANED LAND начали запись

25 авг 2012 : 		 Видео гитариста ORPHANED LAND

10 июл 2012 : 		 ORPHANED LAND станут гражданами Турции

12 июн 2012 : 		 ORPHANED LAND покинул гитарист

14 мар 2012 : 		 ORPHANED LAND получили турецкую Премию дружбы

11 мар 2012 : 		 Гитарист ORPHANED LAND дебютировал с сольным проектом

13 ноя 2011 : 		 ORPHANED LAND в акустике

3 ноя 2011 : 		 Фрагмент нового DVD ORPHANED LAND

9 сен 2011 : 		 ORPHANED LAND: металл-дипломаты в мусульманском мире

8 сен 2011 : 		 Гитарист ORPHANED LAND работает над сольным диском

17 авг 2011 : 		 Детали дебютного DVD ORPHANED LAND

30 июн 2011 : 		 Трейлер нового DVD ORPHANED LAND

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта ORPHANED LAND

26 дек 2010 : 		 Видео с выступления ORPHANED LAND

2 дек 2010 : 		 Видео с концерта ORPHANED LAND

3 ноя 2010 : 		 Steven Wilson на концертах ORPHANED LAND

28 окт 2010 : 		 Туровое издание последнего альбома ORPHANED LAND

12 окт 2010 : 		 ORPHANED LAND планируют DVD

2 июн 2010 : 		 Фронтмен ORPHANED LAND: «Разогрев у METALLICA запомнится навсегда»

21 май 2010 : 		 ORPHANED LAND выступили на складе CENTURY MEDIA RECORDS

10 фев 2010 : 		 Новое видео ORPHANED LAND

6 янв 2010 : 		 Очередная новая композиция ORPHANED LAND в сети

22 дек 2009 : 		 Еще один трек ORPHANED LAND

16 дек 2009 : 		 Новая песня ORPHANED LAND

4 дек 2009 : 		 Обложка нового альбома ORPHANED LAND

26 ноя 2009 : 		 Первый трейлер с нового альбома ORPHANED LAND

19 ноя 2009 : 		 Трек-лист нового альбома ORPHANED LAND

13 ноя 2009 : 		 Дата выхода нового альбома ORPHANED LAND

25 сен 2009 : 		 Новый альбом ORPHANED LAND выйдет в январе

8 сен 2009 : 		 Тизер нового альбома ORPHANED LAND

8 июн 2009 : 		 ORPHANED LAND и STEVEN WILSON в студии

16 мар 2009 : 		 ORPHANED LAND : студийный дневник в сети

14 ноя 2008 : 		 Гитарист ORPHANED LAND сломал ключицу

31 июл 2008 : 		 Вокалист ORPHANED LAND делится подробностями о новом альбоме

19 ноя 2007 : 		 Фронтмэн ORPHANED LAND пишет книгу

7 июн 2007 : 		 Израильский коллектив ORPHANED LAND продолжает работу над новым альбомом

13 апр 2006 : 		 Новый альбом ORPHANED LAND будет продюсировать Steven Wilson

23 ноя 2005 : 		 ORPHANED LAND расстались с клавишником

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Вокалист BLIND GUARDIAN в новом видео ORPHANED LAND

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"Like Orpheus", новое видео группы ORPHANED LAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня. в записи которой принимал участие вокалист BLIND GUARDIAN Hansi Kürsch, взята из альбома "Unsung Prophets & Dead Messiahs", выходящего 26 января на Century Media.

Трек-лист альбома:

01. The Cave
02. We Do Not Resist
03. In Propaganda
04. All Knowing Eye
05. Yedidi
06. Chains Fall To Gravity
07. Like Orpheus
08. Poets Of Prophetic Messianism
09. Left Behind
10. My Brother's Keeper
11. Take My Hand
12. Only The Dead Have Seen The End Of War
13. The Manifest - Epilogue

За выпуском альбома последует обширный европейский тур в начале 2018 года.

ORPHANED LAND Releases 'Like Orpheus' Single/Video Feat. Voice Of BLIND GUARDIAN's HANSI KГњRSCH






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Гоша_Рамм
9 дек 2017, 16:00		Наверное, их работы требуют своего любителя, так вот - я из таких.
Сделано со вкусом, хорошо вписался вокал Ханси, интересный реверанс в адрес двух других групп, да и тема в клипе своя есть и интересно.
Буду рад послушать альбом целиком.

Sunriser
9 дек 2017, 17:05		Забавно. Снято на концерте Kreator. Голос Ханси вписался идеально. Давно Orphaned Land так не радовали. Жду альбом.


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