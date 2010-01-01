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*Magnum*



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Видео с текстом от MAGNUM

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MAGNUM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Without Love ", которая взята из выходящего 19 января на Steamhammer/SPV альбома "Lost On The Road To Eternity":

CD 1

01. Peaches And Cream (4:54)
02. Show Me Your Hands (5:45)
03. Storm Baby (6:13)
04. Welcome To The Cosmic Cabaret (8:08)
05. Lost On The Road To Eternity (5:54)
06. Without Love (5:55)
07. Tell Me What You've Got to Say (6:27)
08. Ya Wanna Be Someone (5:56)
09. Forbidden Masquerade (5:02)
10. Glory To Ashes (5:35)
11. King Of The World (7:04)

CD 2 (Bonus Live Disc)

01. Sacred Blood – Divine Lies (6:48)
02. Crazy Old Mothers (5:35)
03. Your Dreams Won't Die (5:56)
04. Twelve Men Wise And Just (6:21)

MAGNUM: Lyric Video For New Single 'Without Love'






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