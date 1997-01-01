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*Letzte Instanz*



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9 авг 2016 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

23 июл 2016 : 		 Видео с текстом LETZTE INSTANZ

18 июн 2016 : 		 Видео с текстом от LETZTE INSTANZ

6 сен 2015 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

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7 июл 2014 : 		 Новый альбом LETZTE INSTANZ выйдет в августе

27 июл 2012 : 		 Новое видео LETZTE INSTANZ

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|||| 9 дек 2017

LETZTE INSTANZ записали песню с ORPHANED LAND

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LETZTE INSTANZ объявили о выпуске нового альбома "Morgenland" 16 февраля 2018 года на AFM Records. Предыдущая работа группы "Liebe Im Krieg", вышедшая в августе 2016 года, достигла четвертого места в немецких чартах. А пока LETZTE INSTANZ представили видео с текстом на новую песню "Children". Материал подготовлен совместно с израильской группой ORPHANED LAND.




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