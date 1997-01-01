LETZTE INSTANZ записали песню с ORPHANED LAND

LETZTE INSTANZ объявили о выпуске нового альбома "Morgenland" 16 февраля 2018 года на AFM Records. Предыдущая работа группы "Liebe Im Krieg", вышедшая в августе 2016 года, достигла четвертого места в немецких чартах. А пока LETZTE INSTANZ представили видео с текстом на новую песню "Children". Материал подготовлен совместно с израильской группой ORPHANED LAND.
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