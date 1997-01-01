Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [62]
*Новый трек MORBID ANGEL [56]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [56]
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [36]
*JASON NEWSTED о METALLICA [32]
*
[= ||| все новости группы



*Altitudes & Attitude*



9 дек 2017 : 		 Дебютный альбом ALTITUDES & ATTITUDE выйдет в 2018

29 ноя 2016 : 		 ALTITUDES & ATTITUDE работают над новым материалом

26 май 2015 : 		 ALTITUDES & ATTITUDE завершают работу над альбомом

27 ноя 2014 : 		 Новое видео ALTITUDES & ATTITUDE

13 ноя 2014 : 		 Новое видео ALTITUDES & ATTITUDE

12 мар 2014 : 		 Новое видео ALTITUDES & ATTITUDE

14 янв 2014 : 		 Новая песня ALTITUDES & ATTITUDE

13 дек 2013 : 		 Басисты ANTHRAX и MEGADETH в ALTITUDES & ATTITUDE

| - |
|||| 9 дек 2017

Дебютный альбом ALTITUDES & ATTITUDE выйдет в 2018

*
zoom
*
* *
Проект ALTITUDES & ATTITUDE, в который входят Frank Bello из ANTHRAX и David Ellefson из MEGADETH, выпустит дебютный полноформатный релиз в следующем году. Об этом рассказал Bello в одном из интервью:

«Мы записали ЕР пару лет назад и сейчас, в следующем году, мы вернемся с новой записью — полноформатным альбомом, который выйдет в следующем году и мы очень им довольны!»

Музыкант также заметил, что в силу занятости каждого в своих основных коллективах, им крайне непросто найти время над работой для материала ALTITUDES & ATTITUDE.

ALTITUDES & ATTITUDE Feat. MEGADETH's ELLEFSON, ANTHRAX's BELLO: Debut Album Due Next Year






Like!+2Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 2 )

father
9 дек 2017, 15:41		Это же прекрасно! Я уж боялся, что проект забыт и закрыт.

ДенисНечаев
9 дек 2017, 18:18		Епишка была полнейшим отстоем и звуковым вымученым мусором. Ребята ну не композиторы вы ваапче !!! Не надо мучится зря всё равно ничего путного не выйдет. Быть бледной тенью лидеров своих основных групп это единственно на что вы способны...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 522

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Eluveitie Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом