9 дек 2017



Дебютный альбом ALTITUDES & ATTITUDE выйдет в 2018 Проект ALTITUDES & ATTITUDE, в который входят Frank Bello из ANTHRAX и David Ellefson из MEGADETH, выпустит дебютный полноформатный релиз в следующем году. Об этом рассказал Bello в одном из интервью:



«Мы записали ЕР пару лет назад и сейчас, в следующем году, мы вернемся с новой записью — полноформатным альбомом, который выйдет в следующем году и мы очень им довольны!»



Музыкант также заметил, что в силу занятости каждого в своих основных коллективах, им крайне непросто найти время над работой для материала ALTITUDES & ATTITUDE.















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