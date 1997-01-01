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9 дек 2017
Дебютный альбом ALTITUDES & ATTITUDE выйдет в 2018
Проект ALTITUDES & ATTITUDE, в который входят Frank Bello из ANTHRAX и David Ellefson из MEGADETH, выпустит дебютный полноформатный релиз в следующем году. Об этом рассказал Bello в одном из интервью:
«Мы записали ЕР пару лет назад и сейчас, в следующем году, мы вернемся с новой записью — полноформатным альбомом, который выйдет в следующем году и мы очень им довольны!»
Музыкант также заметил, что в силу занятости каждого в своих основных коллективах, им крайне непросто найти время над работой для материала ALTITUDES & ATTITUDE.
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ДенисНечаев
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