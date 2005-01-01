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*Bruce Dickinson*



11 дек 2017 : 		 BRUCE DICKINSON, возможно, включит в сольный альбом иную версию "If Eternity Should Fail"

8 ноя 2017 : 		 BRUCE DICKINSON хотел пригласить DIO для проекта THE THREE TREMORS

16 окт 2017 : 		 Фрагмент биографии BRUCE DICKINSON

10 окт 2017 : 		 Аудиокнига от BRUCE DICKINSON

4 окт 2017 : 		 BRUCE DICKINSON представляет новый сорт пива

4 окт 2017 : 		 BRUCE DICKINSON представляет свои мемуары

23 авг 2017 : 		 Альбомы BRUCE DICKINSON выйдут на виниле

27 июл 2017 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит мемуары

18 июл 2017 : 		 BRUCE DICKINSON вновь за штурвалом

27 янв 2017 : 		 Трейлер документального фильма BRUCE DICKINSON

21 ноя 2016 : 		 BRUCE DICKINSON провел символическое вбрасывание

22 окт 2016 : 		 BRUCE DICKINSON наливает пиво

24 авг 2016 : 		 Airlander приземлился неудачно

14 авг 2016 : 		 Документальный фильм BRUCE DICKINSON'a покажут в Сараево

2 июл 2016 : 		 BRUCE DICKINSON станет участником благотворительного заезда

29 апр 2016 : 		 BRUCE DICKINSON об Axl/DC

18 апр 2016 : 		 BRUCE DICKINSON обсудил проблему мирового терроризма

4 мар 2016 : 		 BRUCE DICKINSON хочет построить самое большое воздушное судно

12 фев 2016 : 		 BRUCE DICKINSON отвез черепаху в Испанию

11 янв 2016 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит новое пиво

16 дек 2015 : 		 BRUCE DICKINSON в документальном фильме

12 ноя 2015 : 		 BRUCE DICKINSON выпустит биографию

14 сен 2015 : 		 BRUCE DICKINSON не спешит с выпуском нового сольника

12 авг 2015 : 		 BRUCE DICKINSON совершил экстренную посадку

3 мар 2014 : 		 BRUCE DICKINSON принимает участие в создании AIRLANDER'a

3 дек 2013 : 		 BRUCE DICKINSON об Eclipse 550 Twin-Engine Business Jet

24 мар 2013 : 		 BRUCE DICKINSON работает над новым сольником?

15 дек 2012 : 		 Полеты с BRUCE DICKINSON

21 сен 2012 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил классику THE WHO, DEEP PURPLE

11 июн 2010 : 		 BRUCE DICKINSON за штурвалом А320

26 мар 2009 : 		 Новый фильм фронтмена IRON MAIDEN будет показан на фестивале в Германии

24 мар 2009 : 		 Фильм фронтмена IRON MAIDEN завоевал награду на фестивале

21 апр 2008 : 		 Трейлер фильма BRUCE'а DICKINSON'а "Chemical Wedding" в сети

14 мар 2008 : 		 Премьера фильма BRUCE'а DICKINSON'а пройдёт на Каннском Кинофестивале

19 авг 2007 : 		 В сети доступна неофициальная биография фронтмена IRON MAIDEN Брюса Дикинсона

4 апр 2006 : 		 BRUCE DICKINSON: Тройной DVD на подходе

29 май 2005 : 		 BRUCE DICKINSON готовит альбом кавер-версий

21 апр 2005 : 		 Подробности сольного альбома BRUCE DICKINSON

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BRUCE DICKINSON, возможно, включит в сольный альбом иную версию "If Eternity Should Fail"

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В ходе интервью финскому Kaaos TV BRUCE DICKINSON сообщил, что у него наполовину готов материал для нового сольного альбома, и подтвердил, что "If Eternity Should Fail" изначально планировалась для этой записи.

«Мне просто нужно собраться, выделить время и написать больше материала».

По словам Bruce'a, изначально планировалось концептуальная запись, которая должна была называться "If Eternity Should Fail".

«И "If Eternity Should Fail" должна была стать титульной вещью. Но получилось примерно как "Bring Your Daughter To The Slaughter" [смеётся], которая ушла в IRON MAIDEN. Так что если я буду делать новый сольник, что я, полагаю, могу сделать, я, может, просто вернусь к оригинальной задумке и использую эту тему как титульный трек. Я ведь написал его первым, специально для этой пластинки. Так что да, возможно, я включу его в новую сольную пластинку. Но это будет... По ощущениям, он будет несколько отличаться — не то чтобы сильно, но всё же — от той версии, что вышла на пластинке MAIDEN».

IRON MAIDEN Singer BRUCE DICKINSON






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Benante
11 дек 2017, 15:02		Вот это отличная новость, последние три сольника Брюса были шикарны

decided
11 дек 2017, 16:05		Уверен что Рой Z не подведет и сделает всё качественно! А то Мэйден как то уныло звучат последние альбомы.

vatzzons
11 дек 2017, 16:25		Мне всегда его сольники нравились

Mike Barlow
11 дек 2017, 17:08		ура! новый сольник Брюс это круто.

Kaval
11 дек 2017, 17:31		Ещё б Смита им в компашку (Брюсу и Рою Зи) и басиста толкового...


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