BRUCE DICKINSON , возможно, включит в сольный альбом иную версию "If Eternity Should Fail" В ходе интервью финскому Kaaos TV BRUCE DICKINSON сообщил, что у него наполовину готов материал для нового сольного альбома, и подтвердил, что "If Eternity Should Fail" изначально планировалась для этой записи.



«Мне просто нужно собраться, выделить время и написать больше материала».



По словам Bruce'a, изначально планировалось концептуальная запись, которая должна была называться "If Eternity Should Fail".



«И "If Eternity Should Fail" должна была стать титульной вещью. Но получилось примерно как "Bring Your Daughter To The Slaughter" [смеётся], которая ушла в IRON MAIDEN. Так что если я буду делать новый сольник, что я, полагаю, могу сделать, я, может, просто вернусь к оригинальной задумке и использую эту тему как титульный трек. Я ведь написал его первым, специально для этой пластинки. Так что да, возможно, я включу его в новую сольную пластинку. Но это будет... По ощущениям, он будет несколько отличаться — не то чтобы сильно, но всё же — от той версии, что вышла на пластинке MAIDEN».















