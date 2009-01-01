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все новости группы
Running Wild
11 дек 2017
:
Профессиональное видео с выступления RUNNING WILD
24 июл 2017
:
Переиздания RUNNING WILD выйдут летом
27 мар 2017
:
RUNNING WILD приглашают на концерты
19 авг 2016
:
Видео с текстом от RUNNING WILD
10 июн 2016
:
Новый альбом RUNNING WILD выйдет в августе
1 авг 2015
:
Профессиональное видео полного выступления RUNNING WILD
5 июн 2015
:
RUNNING WILD представят новую песню на Wacken Open Air
21 май 2014
:
RUNNING WILD выпустили медовуху
3 окт 2013
:
Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы
3 окт 2013
:
Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы
2 окт 2013
:
Лидер RUNNING WILD отвечает на вопросы
7 сен 2013
:
Фрагмент нового трека RUNNING WILD
24 авг 2013
:
Детали нового альбома RUNNING WILD
11 авг 2013
:
Трек-лист нового альбома RUNNING WILD
10 июл 2013
:
Название нового альбом RUNNING WILD
20 июн 2013
:
Новый альбом RUNNING WILD выйдет в октябре
22 апр 2013
:
Новый альбом RUNNING WILD выйдет в сентябре
27 дек 2012
:
Новый альбом RUNNING WILD выйдет в 2013 году
17 май 2012
:
Интервью с лидером RUNNING WILD
2 май 2012
:
Лидер RUNNING WILD рассказывает о новом альбоме, переиздании старых и сайд-проекте GIANT X
23 апр 2012
:
Новый альбом RUNNING WILD доступен для прослушивания
18 апр 2012
:
Трейлер нового альбома RUNNING WILD
21 мар 2012
:
Интервью с лидером RUNNING WILD
8 мар 2012
:
Семпл новой песни RUNNING WILD
6 фев 2012
:
Сообщение от лидера RUNNING WILD
24 янв 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома RUNNING WILD
12 ноя 2011
:
Дата выхода нового альбома RUNNING WILD
21 окт 2011
:
Возрождённые RUNNING WILD выпустят новый альбом “Shadowmaker” в апреле 2012-го
11 июн 2011
:
Концертный релиз RUNNING WILD доступен для прослушивания
9 май 2011
:
Лидер RUNNING WILD не планирует реюниона
30 апр 2011
:
Концертный релиз RUNNING WILD выйдет в июне
13 сен 2010
:
Новая песня с участием лидера RUNNING WILD
25 май 2010
:
Лидер RUNNING WILD объяснил, почему задерживается выход концертного CD/DVD
20 окт 2009
:
Объявлена дата выхода трибьюта RUNNING WILD
4 май 2009
:
Объявлен трек-лист трибьюта RUNNING WILD
17 апр 2009
:
Последнее шоу RUNNING WILD
14 апр 2009
:
Трейлер к трибьюту RUNNING WILD
23 фев 2009
:
Объявлено название трибьюта RUNNING WILD
16 фев 2009
:
Новый трибьют RUNNING WILD
16 окт 2007
:
RUNNING WILD: "Мы еще живы!"
17 окт 2006
:
Сборник лучших композиций RUNNING WILD выйдет в ноябре
3 дек 2001
:
Running Wild - Очередной релиз
сегодня
Профессиональное видео с выступления
RUNNING WILD
Профессиональное видео с выступления RUNNING WILD, состоявшегося в рамках чешского фестиваля Masters Of Rock, доступно для просмотра ниже.
http://www.running-wild.net
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-2
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zimoziz
11 дек 2017, 17:43
Стареют легенды но все равно БРАВО (у Рольфа пожалуй
как был один из самых распиздяйских вокалов в металле так и остался !!! )
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zimoziz
как был один из самых распиздяйских вокалов в металле так и остался !!! )
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).