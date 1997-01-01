"Alone In A Room", новая песня ASKING ALEXANDRIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Asking Alexandria", выход которого намечен на 15 декабря на Sumerian:
01. Alone In A Room
02. Into The Fire
03. Hopelessly Hopeful
04. Where Did It Go?
05. Rise Up
06. When The Lights Come On
07. Under Denver
08. Vultures
09. Eve
10. I Am One
11. Empire (feat. Bingx)
12. Room 138
13. Into The Fire (radio edit)
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