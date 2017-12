сегодня



Новая песня ASKING ALEXANDRIA "Alone In A Room", новая песня ASKING ALEXANDRIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Asking Alexandria", выход которого намечен на 15 декабря на Sumerian:



01. Alone In A Room

02. Into The Fire

03. Hopelessly Hopeful

04. Where Did It Go?

05. Rise Up

06. When The Lights Come On

07. Under Denver

08. Vultures

09. Eve

10. I Am One

11. Empire (feat. Bingx)

12. Room 138

13. Into The Fire (radio edit)















+0 -0









просмотров: 28