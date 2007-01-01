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*Blitzkrieg*



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Новое видео BLITZKRIEG

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"Reign Of Fire", новое видео группы BLITZKRIEG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового сингла "Reign Of Fire", выпущенного восьмого декабря.

BLITZKRIEG Releases Music Video For 'Reign Of Fire'






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