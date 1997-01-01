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*Legend of the Seagullmen*



11 дек 2017 : 		 Дебютный альбом LEGEND OF THE SEAGULLMEN выйдет зимой

17 фев 2015 : 		 Музыканты MASTODON, TOOL и OFF! в LEGEND OF THE SEAGULLMEN

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Дебютный альбом LEGEND OF THE SEAGULLMEN выйдет зимой

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LEGEND OF THE SEAGULLMEN, новая супергруппа, в состав которой входят вокалист/гитарист MASTODON Brent Hinds, барабанщик TOOL Danny Carey и гитарист OFF! и BURNING BRIDES Dimitri Coats, выпустят дебютную одноименную работу девятого февраля на Dine Alone Records. Альбом будет доступен на виниле, на CD и в различных комплектах, доступных для заказа на сайте лейбла.

Трек-лист "Legend Of The Seagullmen":

01. We Are The Seagullmen
02. The Fogger
03. Shipswreck
04. Curse Of The Red Tide
05. Legend Of The Seagullmen
06. The Orca
07. Rise Of The Giant
08. Ballad Of The Deep Sea Diver

Одна из песен из этого релиза, "Shipswreck", доступна для прослушивания ниже.

TOOL's DANNY CAREY And MASTODON's BRENT HINDS To Release LEGEND OF THE SEAGULLMEN Debut In February






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