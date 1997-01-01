Дебютный альбом LEGEND OF THE SEAGULLMEN выйдет зимой
LEGEND OF THE SEAGULLMEN, новая супергруппа, в состав которой входят вокалист/гитарист MASTODON Brent Hinds, барабанщик TOOL Danny Carey и гитарист OFF! и BURNING BRIDES Dimitri Coats, выпустят дебютную одноименную работу девятого февраля на Dine Alone Records. Альбом будет доступен на виниле, на CD и в различных комплектах, доступных для заказа на сайте лейбла.
Трек-лист "Legend Of The Seagullmen":
01. We Are The Seagullmen
02. The Fogger
03. Shipswreck
04. Curse Of The Red Tide
05. Legend Of The Seagullmen
06. The Orca
07. Rise Of The Giant
08. Ballad Of The Deep Sea Diver
Одна из песен из этого релиза, "Shipswreck", доступна для прослушивания ниже.
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