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Дебютный альбом LEGEND OF THE SEAGULLMEN выйдет зимой LEGEND OF THE SEAGULLMEN, новая супергруппа, в состав которой входят вокалист/гитарист MASTODON Brent Hinds, барабанщик TOOL Danny Carey и гитарист OFF! и BURNING BRIDES Dimitri Coats, выпустят дебютную одноименную работу девятого февраля на Dine Alone Records. Альбом будет доступен на виниле, на CD и в различных комплектах, доступных для заказа на сайте лейбла.



Трек-лист "Legend Of The Seagullmen":



01. We Are The Seagullmen

02. The Fogger

03. Shipswreck

04. Curse Of The Red Tide

05. Legend Of The Seagullmen

06. The Orca

07. Rise Of The Giant

08. Ballad Of The Deep Sea Diver



Одна из песен из этого релиза, "Shipswreck", доступна для прослушивания ниже.















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