сегодня



Новое видео MINISTRY "Antifa", новое видео группы MINISTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "AmeriKKKant", выходящего девятого марта на Nuclear Blast Records. В записи материала в качестве гостей принимали участие DJ Swamp (Beck), Burton C. Bell (FEAR FACTORY), Arabian Prince (N.W.A.) и Lord Of The Cello.



Трек-лист:



01. I Know Words

02. Twilight Zone

03. Victims Of A Clown

04. TV5/4Chan

05. We're Tired Of It

06. Wargasm

07. Antifa

08. Game Over

09. AmeriKKKa















+0 -0









просмотров: 25