Новое видео MINISTRY

"Antifa", новое видео группы MINISTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "AmeriKKKant", выходящего девятого марта на Nuclear Blast Records. В записи материала в качестве гостей принимали участие DJ Swamp (Beck), Burton C. Bell (FEAR FACTORY), Arabian Prince (N.W.A.) и Lord Of The Cello.
Трек-лист:
01. I Know Words
02. Twilight Zone
03. Victims Of A Clown
04. TV5/4Chan
05. We're Tired Of It
06. Wargasm
07. Antifa
08. Game Over
09. AmeriKKKa
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