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DREAM THEATER на SONY MUSIC DREAM THEATER заключили соглашение с подлейблом SONY MUSIC, InsideOut Music, на котором состоится релиз четырнадцатого альбома коллектива.



«Мы очень рады заключению нового контракта с InsideOut/Sony! Мы давно знакомы с Thomas'ом Waber'ом и здорово, что наконец-то нам выпал шанс совместной работы. Было приятно встретить в нем энтузиазм, энергию и опыт в индустрии, а также позитивный взгляд на нашу карьеру и нет никаких сомнений в том, что членство в семье InsideOut/Sony принесет незабываемый опыт каждой из сторон!»



Thomas Waber: «Это как раз то, что можно называть "замыканием круга". Мы пристально следили за группой с момента их европейского тура в 1993 и у нас за 25 лет накопилось немало дружественных пересечений. Так что заключить контракт в их следующем и очень важном этапе карьеры было совершенно естественно. Мне уже не терпится начать работу!»



Sony Music Germany CFO Philip Von Esebeck: «Это очень важное подписание в плане развития InsideOut как бренда и мы очень рады в Sony Music приветствовать DREAM THEATER в списке наших артистов!»







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