12 дек 2017



GODSMACK почти закончили GODSMACK "почти закончили" запись нового альбома вместе с продюсером Erik'ом Ron'ом (PANIC! AT THE DISCO, SAOSIN), выход которого намечен на следующий год. Фрагмент из студии доступен ниже.





Mr. Tony Rombola killin’ it in the studio!! 💥🎸💥 The new album is ALMOST done...... who is ready!? #gs2018 ... spread the word! #godsmack 🤘 pic.twitter.com/I9KjaAafxV — Godsmack Official (@Godsmack_Music) December 11, 2017









