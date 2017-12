12 дек 2017



Профессиональное видео с выступления SACRED REICH Профессиональное видео с выступления SACRED REICH, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже:



00:00 Ignorance

04:26 Administrative

08:52 One Nation

11:35 Violent

16:42 Crimes Against Humanity

22:19 Who's To Blame

25:53 Independent

30:53 Death Squad

35:37 American Way

39:31 Surf Nicaragua















просмотров: 562